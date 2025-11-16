Срби и Мађари – сарадња два народа на историјском максимуму

Извор:
Ненад је Србин рођен у Мађарској. Флоријан је Мађар рођен у Србији. Обојица данас живе у мађарском градићу Сентандреја. Причају да два народа вијековима живе једни уз друге у одличним пријатељским односима. Асимилација је учинила своје, па су многи са пријатељских, прешли и на родбинске везе.
"Мјештани бракови су то све превалили код мене имам двије кћерке и сина. Немамо никакве проблеме, доста добијемо пара да можемо да останемо, обновимо цркве, добар је контакт са властима", рекао је Ненад Станковић Сентандреја, Мађарска.
"Ја имам чак мој најбољи пријатељ је Србин, кум, то је тако. Деца су ми ишла у српску гимназију у Мађарској у Будимпешти", рекао је Флоријан Герек Сентандреја, Мађарска.
И тако овај Мађар одлично говори српски језик. А Срби који су рођени у Мађарској, српском језику, вјери и традицији уче своје потомке.
"Моја мама је увијек рекла, имала је један сан, да она не мора маџаретати. Ми смо код куће увијек причали српски, са својом децом причамо српски", рекао је Радован Јелашић Сентандреја, Мађарска.
Од давнина је Сентадреја у Мађарској светионик православља на сјеверу, баш као што је то Хиландар на југу. Срби су овдје саградили седам цркава. Данас су ту и Музеј српске православне цркве и сједиште епархије будимске.
"Ми са Мађарима имамо јако, јако коректан однос. Чак шта више, захваљујући данашњој ситуацији, сарадњи и пријатељству Срба и Мађара, како то воле медији да нагласе на историјском максимуму, и те како утиче на нашу заједницу овдје и доста смо, ако могу тако рећи, привилеговани захваљујући томе", рекао је Стефан Милисавић ђакон.
На сваком кораку Сентандреје осјећа се присуство српске културе, традиције и вјере. Велики број улица овдје носи имена српских великана, а ту је и Српски корнер. Зато и не чуди што су на улицама овог града све чешће српски туристи и то из Републике Српске.
"Види се да је од коријена био српски град који је и душу и дух оставио, а надам се да ће увијек бити српски", рекао је Контсантин Савић Теслић, Република Српска.
"Прелијепо стварно, од јутра, од литургије, од обиласка српских светиња и музеја", каже Нада Сувајац Теслић, Република Српска.
Пријатељска и топла атмосфера овдје грије и срце и душу, причају туристи. Због тога ће, првом приликом, поново трагом Срба у Мађарској.
И тако је то овдје вијековима. Везе и пријатељски однос Срба и Мађара се не прекидају. Чини се с временом постају све дубље и искреније.
