Трудница из Требиња транспортована у Бањалуку: Још једна мисија у којој се вријеме мјери минутима

Припадницима Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас је повјерена још једна од оних мисија у којима се вријеме мјери минутима, а циљ је изнад свега – пружити помоћ онима којима је то најпотребније.
Реализован је хитан медицински транспорт 22-годишње Џ.М. у 24. недјељи трудноће из Опште болнице Требиње у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, у Клинику за гинекологију и акушерство.
Ово је уједно била 97. ваздушна медицинска евакуација само у овој години. Али, овај број не представља само статистику, већ 97 конкретних људских прича, 97 пацијената и породица које су добиле шансу више.
Тиме је већ сада оборен рекорд свих претходних година, иако је до краја календарске године остало још мјесец и по.
Када се све сабере и узме у обзир статистика ваздушних медицинских транспорта у овој години, у просјеку свака три дана један пацијент буде пребачен на виши ниво здравствене заштите управо захваљујући летачком и медицинском особљу.
Посебно је значајно истаћи да се највећи број евакуација и даље одвија у Херцеговини, регији у којој специфичан терен и велике удаљености чине вријеме највећим противником.
Зато је управо тамо најјасније колико је важан "златни сат" - период у којем се и најугроженијим пацијентима даје шанса да преживе, под условом да помоћ стигне довољно брзо.
"Наши пилоти и медицински тимови раде под притиском времена, али и са пуном свијешћу да свако полијетање значи наду за наше пацијенте и њихове породице. Управа за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, као насљедник традиције Хеликоптерског сервиса Републике Српске, остаје у потпуности посвећена својој мисији - да буде у служби свих грађана онда када им је то најпотребније", изјавио је за Срну начелник Управе за ваздухопловство Бобан Кустурић.
Ове мисије, иако технички захтјевне, у својој суштини носе једну једноставну поруку: да је вриједност ових хуманих мисија мјерљива само једним – животима који су захваљујући њима настављени.
