Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"

Хладни ваздух над западом Европе очекује се најмање до краја седмице.
С продором хладног ваздуха над западном Европом стиже и први овосезонски снијег у Хрватској.
Хладан арктички ваздух спустиће се према југу, доносећи значајно захлађење. Температуре на висини од око 1.250 метара, које су претходно биле изнад просјека, нагло ће пасти на 5–10 °C испод просјека за ово доба године.
У неким подручјима, попут Лондона и Тулуз, пад температуре може износити готово 20 °C у само неколико дана.
Највише снијега очекује се на сјеверним падинама планинских ланаца: Шкотско височје, Пиринеји и Алпи. Значајне количине снијега предвиђају се и за западну и југозападну Норвешку.
Снијег је могућ и на вишим теренима средишње Шпаније, сјеверног Алжира, Апенина и западног Балкана. У низијама се очекују само повремене сњежне пахуље без стварања дебелог покривача.
Хладан ваздух над западом Европе очекује се најмање до краја седмице, што значи да ће ниже температуре и снијег дуго остати присутни у планинским предјелима.
