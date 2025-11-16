Logo
Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"

16.11.2025

11:57

Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"
Фото: Tanjug / AP

Хладни ваздух над западом Европе очекује се најмање до краја седмице.

С продором хладног ваздуха над западном Европом стиже и први овосезонски снијег у Хрватској.

Хладан арктички ваздух спустиће се према југу, доносећи значајно захлађење. Температуре на висини од око 1.250 метара, које су претходно биле изнад просјека, нагло ће пасти на 5–10 °C испод просјека за ово доба године.

У неким подручјима, попут Лондона и Тулуз, пад температуре може износити готово 20 °C у само неколико дана.

Највише снијега очекује се на сјеверним падинама планинских ланаца: Шкотско височје, Пиринеји и Алпи. Значајне количине снијега предвиђају се и за западну и југозападну Норвешку.

Снијег је могућ и на вишим теренима средишње Шпаније, сјеверног Алжира, Апенина и западног Балкана. У низијама се очекују само повремене сњежне пахуље без стварања дебелог покривача.

Хладан ваздух над западом Европе очекује се најмање до краја седмице, што значи да ће ниже температуре и снијег дуго остати присутни у планинским пред‌јелима.

