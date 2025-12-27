Logo
Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

27.12.2025

17:03

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД
Фото: Printscreen/Youtube

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД: Био је шокиран што је откривен

Руски дипломата Арсеније Коновалев осуђен је на 12 година затвора због одавања службене тајне Централној обавјештајној агенцији (ЦИА). Сада је објављен и видеоснимак његовог хапшења на којем се види колико га је то шокирало.

Припадници Савезне безбједносне службе Русије (ФСБ) ухапсили су марту 2024. године руског дипломату Арсенија Коновалева због тада сумње да је одавао службене тајне током дипломатске мисије у Сједињеним Америчким Државама.

Московски суд осудио га је у петак на 12 година затвора у казненој колонији с максималним обезбјеђењем.

Коновалев је осуђен јер је током рада у руском генералном конзулату у периоду од 2014. до 2017. године одавао службене тајне америчкој обавјештајној служби ЦИА. Он је био на позицији другог секретара у конзулату, због чега руски медији наводе да је количина информација коју је за новац продао америчким обавјештајцима врло значајна.

Иако је ухапшен у марту прошле године, тек сада је објављен видеоснимак његовог хапшења, које је провела Федерална служба безбједности (ФСБ) Русије.

Приликом хапшења у комбију, Коновалев није пружио било какав отпор, а чини се да хапшење уопште није очекивао.

"Не. Мораћемо то провјерити", одговорио је Коновалев једном од припадника ФСБ-а током хапшења, након што га је он упитао жели ли сазнати због чега је ухапшен.

хапшење

Русија

FSB

odavanje informacija

diplomata

CIA

