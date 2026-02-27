На Западу ништа ново: Нема добрих вијести за превознике

Аутор:Весна Азић
27.02.2026
19:16
Коментари:2
Са данашњег састанка Европске комисије, на којем је учествовало око 70 представника држава, институција и привредних комора нису стигле добре вијести за превознике. Из Брисела признају да су европске институције затрпане захтјевима за визе, али и да за њих нису надлежне.
Прве конкретни приједлози о могућим визним рјешењима дошли су из Румуније. Међутим, понуђени модел важи искључиво за возаче који живе или раде за румунске компаније, што за домаће друмске превознике и није неко олакшање. Слали су дописе, иницијативе, тражили састанке, покретали дијалог са институцијама БиХ и Европске уније. Агонија и проблем око примјене правила 90/180, кажу из Конзорцијума Логистика БиХ траје већ 14 мјесеци. Све би то могао ријешити 21 милион марака мјесечно који би се издвојио из ентитетских нивоа.
"Како би могли радити ново радно вријеме. А то је три мјесеца радимо, три мјесеца не радимо. Толико, дакле 21 милион мјесечно нам је потребно да ми могли имати задржане транспортне капацитете. У априлу, 50% транспортних капацитета из БиХ неће бити у оперативном систему, односно логистичном систему, зато што одлуке нажалост немамо од стране ЕК", казао је главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ Велибор Пеулић.
Умјесто телефонске изјаве, за коју данас ресорни министар Един Форто није био расположен. Његови сарадници шаљу саопштење којим потврђују да Форто из Брисела нема добре вијести за превознике.
"Нажалост, ни данашњи састанак није довео до конкретног рјешења. Тражили смо од Европске комисије прагматичнији приступ јер могу дјеловати доношењем проведеног акта или кроз смјернице, без измјене самог текста уредбе о правилу 90-180 дана", наводи министар комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ Един Форто.
До колапса и блокаде могло би доћи и у Црној Гори. Током претходне која је трајала 70 сати и направила штету око 300 милиона еура спријеченог увоза, ова би могла бити још погубнија. Јер, како кажу, овај пут неће тек тако лако одустати.
"Ово ће свакако бити погубно када је Црна Гора у питању. Ми смо увозно оријентисани и увозно зависна држава. Наши рафови ће убрзо бити празни. Биће погубно. Ми ћемо такође штрајковати. Ми ћемо штрајковати на свим граничним прелазима, нећемо само са ЕУ. Из разлога што нас је и наша држава изиграла. Дала нам је обећање и до тога нема ништа. Тако да ћемо штрајковати у два правца. Један према ЕУ, други према нашим властима", казао је предсједник Удружења превозника Црне Горе Ђорђије Љешњак.
Први трачак наде појавио се тек током излагања Хрватске. На половини презентације саопштено је да Министарство унутрашњих послова Хрватске предлаже измјене Закона о странцима како би се помогло возачима са Балкана. Према том приједлогу, уводи се виза за дужи боравак у трајању од годину дана, са могућношћу продужења. Возач не би морао нужно бити запослен у хрватској фирми нити имати пребивалиште у Хрватској. Допис хрватске компаније којим се потврђује потреба да тај возач борави и ради на територији Хрватске, био би довољан. Преговори ће се наставити за двије седмице, за када је планиран је нови састанак радне групе уз укључивање приватног сектора.
