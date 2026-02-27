Logo
Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Аутор:

Стеван Лулић

27.02.2026

20:06

Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су бројеви у 17. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Лото седмица била је вриједна 8.400.000 КМ, али она није извучена.

Добитна комбинација је била 8, 11, 22, 2, 14, 39 и 21.

Два играча су имала прилику за главну премију, а фалили су им бројеви 9 или 31, али је бубањ избацио број 21.

Лото плус

У игри Лото плус извучени су бројеви 14, 36, 6, 21, 13, 17 и 15.

Ова игра била је вриједна 3.670.000 марака.

Ни у њој није било главног добитка па ће премија у наредном колу расти додатно.

Лото џокер

Џокер је у 17. колу носио премију од 40.000 марака, а извучен је број 320032.

Међутим, ни у овој игри није извучена главна премија.

Екстра шанса

И овог петка играчи су имали прилику у игри екстра шанса .

Извучен је и четврти аутомобил пежо 308.

Добитни листић имао је број 01-07912-09-5-26-000-14.

Уплаћен је у Ваљеву, 27. фебруара у 9 сати и 59 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

