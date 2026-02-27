Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Аутор:Стеван Лулић
Извучени су бројеви у 17. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Лото седмица била је вриједна 8.400.000 КМ, али она није извучена.
Добитна комбинација је била 8, 11, 22, 2, 14, 39 и 21.
Два играча су имала прилику за главну премију, а фалили су им бројеви 9 или 31, али је бубањ избацио број 21.
У игри Лото плус извучени су бројеви 14, 36, 6, 21, 13, 17 и 15.
Ова игра била је вриједна 3.670.000 марака.
Ни у њој није било главног добитка па ће премија у наредном колу расти додатно.
Џокер је у 17. колу носио премију од 40.000 марака, а извучен је број 320032.
Међутим, ни у овој игри није извучена главна премија.
И овог петка играчи су имали прилику у игри екстра шанса .
Извучен је и четврти аутомобил пежо 308.
Добитни листић имао је број 01-07912-09-5-26-000-14.
Уплаћен је у Ваљеву, 27. фебруара у 9 сати и 59 минута.
