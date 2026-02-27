Logo
Хоће ли појефтинити возачке дозволе за поједине возаче у БиХ

АТВ

АТВ

27.02.2026

17:00

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Саша Магазиновић позвао је Савјет министара да усвоји правилник којим би се смањиле таксе за обнову возачких дозвола за пензионере и особе са умањеном здравственом способношћу.

Према важећим прописима, возачка дозвола издаје се на период од 10 година, а цијена обнове износи 60 КМ.

Међутим, возачима старије животне доби рок важења дозволе скраћује се на три године, док поједине особе са здравственим ограничењима дозволу морају обнављати и сваке двије године, уз обавезну уплату таксе и љекарски преглед.

То у пракси значи да, за исти период од десет година, пензионери плате око 200 КМ само на име такси, док особе са умањеном здравственом способношћу могу издвојити и до 300 КМ, не рачунајући трошкове љекарских прегледа.

Представнички дом је још 23. јануара прошле године усвојио Магазиновићеву иницијативу с циљем измјене ове праксе. Након тога, Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ израдила је правилник који је прошао јавне консултације без примједби, а за његово ступање на снагу потребно је одобрење Савјета министара БиХ.

Магазиновић наводи да до сада није добио одговор министра финансија БиХ Срђана Амиџића о подршци овом приједлогу, те истиче да би измјене биле значајне за више од 170.000 особа старијих од 65 година које имају важећу возачку дозволу.

“Овдје говоримо о елементарној правичности. Није логично да старији грађани и особе са здравственим проблемима за исти период важења дозволе плаћају три до пет пута више од осталих возача”, поручио је Магазиновић.

Према његовим ријечима, европски стандарди у области заштите од дискриминације подразумијевају прилагођавање прописа рањивим категоријама становништва, а одлука Савјета министара БиХ могла би уклонити, како тврди, постојећу неједнакост.

