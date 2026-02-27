Вртић скупљи и до 100 марака

Извор:
Глас Српске
27.02.2026
09:52
Нови талас поскупљења вртића широм Српске, узрокован растом цијена живота, у појединим локалним заједницама подигао је мјесечне издатке родитеља и до 100 марака, због чега заштитници права потрошача, али и дјеце упозоравају да је боравак малишана у предшколским установама за многе породице постао луксуз.
Након што су цијене претходних година кориговали приватни вртићи, нове цјеновнике у протеклих неколико мјесеци почеле су доносити и јавне предшколске установе широм Република Српска.
Тако родитељи у Дервенти од почетка године за једно дијете издвајају 250 марака мјесечно, што је за 100 КМ више него раније, док ће родитељи у Бањалуци од марта плаћати 210 умјесто досадашњих 165 КМ. На исти корак раније су се одлучиле и јавне установе у Лакташима, Градишци, Палама и другим локалним заједницама, гдје родитељи већ неколико мјесеци плаћају више цијене боравка своје дјеце у вртићима.
Директорица вртића "Трол" у Дервента Гордана Симић појашњава да је посљедња корекција цијене била прије 13 година, те да је повећање било неизбјежно због раста трошкова.
- Дошло је до поскупљења у трошковима исхране дјеце. Дневни трошак исхране по дјетету износи 11,90 КМ и када се то израчуна на годишњем нивоу, уз одбитак празника и колективног одмора, долази се до износа од око 250 марака које плаћају родитељи – рекла је Симићева.
Она додаје да је економска цијена вртића знатно виша и износи око 650 марака, али разлику покрива локална заједница.
- У међувремену су проширени капацитети, отворен нови објекат који прима 140 малишана, те укључени асистенти за дјецу са потешкоћама у развоју – казала је она и додала да тренутно у три објекта смјештено око 350 дјеце, док је на листи чекања још 110 малишана.
Попусти су предвиђени за породице са више дјеце, за друго дијете плаћа се 75 марака, а треће и свако наредно је бесплатно.
И у Лакташима од прије неколико мјесеци родитељи издвајају више новца за боравак дјеце у вртићу. Директорица Центра за предшколско васпитање и образовање Наташа Трнинић истиче да је нова цијена 240, док је раније била 200 марака.
- Поскупљење енергената и осталих трошкова натјерало је све установе у Српској на корекције, не само нас. Локална заједница издваја значајна средства, а повећане су и субвенције за приватне вртиће, које сада износе 150 КМ – навела је Трнинићева.
У овој установи, према њеним ријечима, борави 536 дјеце у пет објеката, док 168 малишана чека на упис.
- За породице са двоје дјеце цијена износи 440 КМ, уз додатне олакшице за самохране родитеље и вишечлане породице - истакла је она.
Благо повећање забиљежено је и у Градишка, гдје у јавној предшколској установи "Лепа Радић" цијена сада износи 200 марака, умјесто досадашњих 180. Како наводи директорица Сузана Иваштанин, за сада не планирају нова поскупљења. У пет објеката уписано је 730 дјеце, а постоји и листа чекања.
Омбудсман за дјецу РС Гордана Рајић упозорава да само повећање цијене не значи аутоматски повреду права дјетета, али може постати проблем ако због финансијских разлога одређени број дјеце остане без приступа предшколском образовању.
- Надлежни морају процијенити утицај оваквих одлука на породице и обезбиједити мјере подршке, попут субвенција или ослобађања од плаћања за социјално осјетљиве категорије - поручила је Рајићева.
Извршна директорица приједорског Удружења за заштиту потрошача "Дон" Муриса Марић оцијенила је да је ријеч о новом удару на кућни буџет.
- Родитељи не могу да не шаљу дјецу у вртић, јер морају да раде. За породице са двоје дјеце, посебно ако су подстанари или отплаћују кредите, ово је велики терет. Повећања плата већ су појела бројна поскупљења - истакла је Марићева, додајући да је питање доступности вртића један од кључних изазова који утиче и на одлазак младих породица са ових простора.
Уназад неколико година поскупљује боравак у приватним вртићима, а родитељи чак за једно дијете у највећем граду Српске треба да издвоје и до 600 КМ.
