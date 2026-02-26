Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

Извор:
Струковни синдикат доктора медицине и стоматологије Западнохерцеговачког кантона (ЗХК) потврдио је да траже повећање плаће од 34,7% како би један специјалиста, како кажу, могао покрити просјечну потрошачку корпу у ФБиХ.
Подсјетимо, Струковни синдикат доктора медицине и стоматологије ХНК великом већином гласова одбио је ранију понуду кантоналне Владе, те најавио масовно давање отказа у четири дома здравља у петак, 27. фебруара, од 12 сати, не дође ли до побољшане понуде, потврђено је за портал "Јабука.тв".
Из Синдиката су раније навели како је ријеч о дугогодишњем занемаривању љекара, преоптерећености система, те неодрживо ниским платама, а одлуку о отказима већ је потписао 61 љекар, што би, упозоравају, здравствени систем кантона довело на ивицу слома.
Наглашавају како се у овом кантону на једног доктора просјечно веже око 1.312 пацијената, што их чини најоптерећенијим здравственим системом.
Истовремено, приходи Завода за здравствено осигурање континуирано расту и у посљедњих пет година већи су за 61 одсто, док су плате љекара у ЗХК и даље најниже у Федерацији и они су приковани за дно – наводе из Синдиката.
Подсјећају како су Владу раније упозорили да ће, у случају неиспуњења захтјева, приступити колективном давању отказа, а одлуку о отказима потписало је готово 70 одсто љекара.
"Одлуку о давању отказа уговора о раду синоћ је потписао 61 доктор, а овај систем не би могао опстати без десет љекара. Питање је ко је тај ко оставља људе на простору овог кантона без здравствене његе", истакли су за Фену.
Струковни синдикат доктора медицине и стоматологије ЗХК тражи повећање плате за 34,7 посто како би један специјалиста, како кажу, могао покрити просјечну потрошачку корпу у ФБиХ.
"Такође, потребно је формирати 40 тимова породичне медицине, сада имамо тек 12 специјалиста породичне медицине, те осигурати јасан план специјализација. У овој нашој борби за боље услове имамо подршку свих 4.700 колега из Федерације, а нико од њих неће доћи радити у ЗХК и замијенити људе који су дали отказ, не због тога што су најниже плате, него због односа према нама љекарима", нагласили су из Синдиката у разговору за Фену.
Влада ЗХК јуче је упутила, по њиховим ријечима, конкретне понуде Струковном синдикату доктора медицине и стоматологије у овом кантону с циљем постизања договора око склапања новог Колективног уговора.
Влада и Синдикат одржали су низ састанака на којима се преговарало о побољшању материјалног статуса љекара и стоматолога, као кључног стуба нашег здравственог система.
"Уважавајући захтјеве Синдиката, али и реалне буџетске могућности, Влада је упутила двије понуде за склапање Колективног уговора из дјелатности доктора медицине и стоматологије у овом кантону, које се односе на повећање сатнице и временско трајање Колективног уговора", казали су из Владе ЗХК.
Синдикату су понудили повећање сатнице од 1. марта за 25 одсто и повећање сатнице за додатних осам одсто од 1. јануара 2027. године, те склапање Колективног уговора на 18 мјесеци, или повећање сатнице од 1. марта за 27 одсто и склапање Колективног уговора на 12 мјесеци.
У склопу понуде нуди се уврштавање одредбе у нови Колективни уговор да преговори за склапање новог Колективног уговора морају започети три мјесеца прије истека важећег, али Синдикати су ову понуду одбили.
