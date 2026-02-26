Logo
Large banner

Муки тек напунио 30. година: 11 година млађи дечко Тање Савић прославио јубилеј

Извор:

Телеграф

26.02.2026

16:00

Коментари:

0
Пјевачица Тања Савић
Фото: Youtube/ screenshot

Муки Бешић, дугогодишњи партнер пјевачице Тање Савић прославио је синоћ у Бијељини свој јубиларни 30. рођендан, док ће за три нед‌јеље пјевачица прославити свој 41.

Славље је организовано у кругу најближих чланова породице, пријатеља и сарадника у једном локалу.

Муки је за свој рођендан био посебно елегантан у црном одијелу и сијао је крај своје партнерке.

Међу званицама је била и побједница Звезда Гранда, пјевачица Шејла Зонић са мужем.

"Муки. Шеф наше породице", писало је на слављеничкој торти.

Након прославе, Тања и Муки огласили су се на друштвеним мрежама гд‌је су подијелили тренутке са прославе, преноси Телеграф.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за четвртак: Једном знаку отварају се велике пословне прилике

"Мој најбољи поклон", рекао је слављеник у једном од видеа гд‌је љуби и грли своју изабраницу.

Подсјетимо, пар је започео своју везу прије три године. Мухамед Бешић је 11 година млађи од пјевачице, међутим, у њиховом случају разлика у годинама само је цифра.

Пар се често оглашава са заједничких путовања а Муки Тању прати на сваком наступу чиме показује да јој је велика подршка и ослонац.

Подијели:

Тагови :

Tanja Savić

Пјевачица

rođendan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гоца Тржан

Сцена

Гоца Тржан жртва преваре - упутила хитан апел: Не наседајте

1 ч

0
Сенад Башић

Сцена

"Не дај се!" Глумац из "Луд, збуњен, нормалан" се бори с болешћу, поруке подршке стижу са свих страна

3 ч

0
Породила се Николина Ковач!

Сцена

Породила се Николина Ковач!

4 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић заинтригирала новом објавом након скандала због везе са ожењеним

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner