Муки тек напунио 30. година: 11 година млађи дечко Тање Савић прославио јубилеј

Извор:
Телеграф
26.02.2026
16:00
Коментари:0
Муки Бешић, дугогодишњи партнер пјевачице Тање Савић прославио је синоћ у Бијељини свој јубиларни 30. рођендан, док ће за три недјеље пјевачица прославити свој 41.
Славље је организовано у кругу најближих чланова породице, пријатеља и сарадника у једном локалу.
Муки је за свој рођендан био посебно елегантан у црном одијелу и сијао је крај своје партнерке.
Међу званицама је била и побједница Звезда Гранда, пјевачица Шејла Зонић са мужем.
"Муки. Шеф наше породице", писало је на слављеничкој торти.
Након прославе, Тања и Муки огласили су се на друштвеним мрежама гдје су подијелили тренутке са прославе, преноси Телеграф.
Занимљивости
Хороскоп за четвртак: Једном знаку отварају се велике пословне прилике
"Мој најбољи поклон", рекао је слављеник у једном од видеа гдје љуби и грли своју изабраницу.
Подсјетимо, пар је започео своју везу прије три године. Мухамед Бешић је 11 година млађи од пјевачице, међутим, у њиховом случају разлика у годинама само је цифра.
Пар се често оглашава са заједничких путовања а Муки Тању прати на сваком наступу чиме показује да јој је велика подршка и ослонац.
Сцена
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму