Милица Тодоровић заинтригирала новом објавом након скандала због везе са ожењеним

Извор:
Блиц
26.02.2026
10:44
Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет донијела сина Богдана, а о њеном љубавном животу од тада не престаје да бруји јавност јер се сазнало да је отац њеног детета ожењен.
Пјевачица се ријетко оглашава на друштвеним мрежама, а сада је подијелила објаву која је одушевила многе.
Наиме, Милица Тодоровић поново је привукла велику пажњу својих пратилаца најновијом објавом на друштвеним мрежама.
Пјевачица је на свом Инстаграм профилу изненадила фанове када је подијелила објаву на којој су двије вјеверице које се љубе, а уз њу је додала и емотикон плавог срца.
Овај симпатичан, али и помало мистериозан потез одмах је подгрејао машту јавности. Многи сматрају да је ово плаво срце посвећено њеном партнеру који је ожењен са којим је недавно добила сина и због ког се након порођаја нашла у центру скандала.
Сцена
Кум Милице Тодоровић проговорио о њеном ожењеном партнеру: Ево како се односи према сину
Ожењени партнер Милице Тодоровић: "Мишеви туђе животе живе"
Партнер пјевачице се не експонира јавно, али је са својим контактима на сторију подијелио цитат за који многи мисле да се односи управо на његову животну ситуацију.
- Мишеви често зборе о лаву. Мишеви туђе животе живе. Ал’ су без даха од свог страха. Лава не воле, ал’ му се диве - написао је он и изазвао велику пажњу, а ово је уједно било и његово прво оглашавање.
Љ. М. рекла је у својој исповести за домаће медије да је прије мјесец дана сазнала да њен супруг чека дјете са Милицом Тодоровић.
Preslatka slika, baš kao i ona pic.twitter.com/gZMSqIFIZt— Ena Lajl (@enalajl) February 26, 2026
- Он ми је саопштио прије мјесец дана да чека дијете с Милицом. Ја сам била у чуду, потражила сам Милицу одмах, срела сам је испред њене зграде, позвала ме је горе у стан да попричамо. Тамо је био мој супруг. Ја сам с дјевојком лијепо причала, са њим нисам лијепо причала. Сумњала јесам, нисам ништа гледала и тражила ни поруке, ни ништа. Ја не знам шта је он њој рекао, ја са њим живим 19 година у браку, ми имамо нормалан брак и не знам шта јој је он рекао и шта је она планирала. Имали смо нормалан брак... Баш је страшно - рекла је Љ. М. и додала:
Сцена
Мајка Милице Тодоровић јавно замолила за помоћ
- Моја дјеца и ја преживљавамо пакао. Милица и ја смо лијепо разговарале, она је мени рекла да су они у вези годину дана и да она чека да се ми разведемо. Он је мени рекао да породицу не жели да напушта, не знам шта је причао њој. Милица само жели да се ми разведемо и да он буде са њима. Није ме питала за нашу дјецу, њој то није битно. Њој је најбитније у каквом смо ми односу и да ли смо ми у браку, како ми функционишемо, за моју дјецу ме није питала, то је не интересује. Она ме даље није контактирала, ја њу нисам нападала, чак сам је и заштитила... - поручила је она.
(блиц)
