Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

Телеграф

25.02.2026

20:08

0
Глумац Момчило Оташевић
Фото: Инстаграм

Након што је глумац Момчило Оташевић прошлог прољећа поднио приговор на кривични налог који је издао Општински кривични суд у Загребу, а којим је осуђен на условну казну због два кривична дјела неовлаштеног снимања бивше супруге и социјалне раднице, судија на суђењу није успјела да га контактира, па се за помоћ обратила загребачкој полицији.

Након низа враћених судских позива, полиција је успјела да Оташевићу уручи позив за судско рочиште, те је данас, 25.фебруара, како наводи "Јутарњи.хр", са видљивом нелагодношћу сјео на оптуженичку клупу загребачког суда.

Социјална радница тражи 10.000 евра одштете

У међувремену је његова бивша партнерка, позната хрватска глумица Јелена Перчин, у чијем је ходнику стана, изнад ормарића за бројило и скривен иза двије лајсне, 2023. године поставио мали црни уређај димензија 6 x 8 цм да би је прислушкивао, повукла приједлог за кривично гоњење.

Међутим, социјална радница Д. Б., која је 27. фебруара 2023. године, од 12:45 до 15:18, у службеним просторијама Хрватског центра за социјални рад водила приватни разговор са Оташевићевом, који је он снимио мобилним телефоном без њеног знања и дозволе, а која је иначе била особа која је спровела поступак обавезног савјетовања уочи развода глумачког пара, истрајала је у вођењу кривичног гоњења, а поднијела је и имовинско-правни захтјев од 10.000 евра.

Оташевић се изјаснио да није крив

На питање судије да ли је разумио шта му се ставља на терет и да ли се сматра кривим, глумац, који има двојно држављанство и зарађује 5.000 евра мјесечно као самозапослени радник, одговорио је да је све разумио, али да се не осјећа кривим.

Иако је глумчев адвокат Имон Чоудхури предложио, између осталог, да се јавност искључи са рочишта ради заштите породичних околности, односно дјеце окривљеног, судија је одбио овај приједлог, наводећи да се кривично дјело односи на неовлаштено снимање запосленог у ЦСС-у као службеног лица.

На сљедећем рочишту биће саслушан оштећени Д.Б., а биће прегледан и једночасовни снимак спорног снимљеног разговора. Такође, на приједлог одбране, ЦСС-у ће бити постављено питање да ли постоји запис наведеног разговора, с обзиром на то да Чоудхури истиче да „не може бити неовлаштено снимање ако постоји запис о њему, јер је онда садржај тог разговора доступан јавности“.

глумац

Суђење

prijava

