Испливао снимак који нигдје није емитован: Урош и Бора приснији него икада

Извор:

АТВ

25.02.2026

18:24

Коментари:

0
Урош и Бора
Фото: Screenshot

Ријалити учесник Бора Сантана често улази у конфликте са другим такмичарима, у којима када су увреде у питању нема граница ни мјере.

На рачун његове интиме појављивале су се шокантне и контроверзне тврдње.

Наиме, други учесници, укључујући Уроша Станића, говорили су да је Бора наводно хомосек*уалне оријентације, упркос томе што је раније био у браку.

Сантана је имао емотивне реакције на оптужбе и тврдње у Елити, чак је био на ивици суза у неким ситуацијама, након што је Урош јавно откривао интимне детаље њиховог односа, укључујући тврдње о пољупцима и физичкој блискости током боравка на имању у Шимановцима.

Осим тога, јавно је признао да се заљубио у Бору, након чега су били у стравичним сукобима када је и обезбјеђење морало да интервенише.

Међутим, сада је испливао снимак који је настао током журке у ком су ријалити учесници блиски, а у опису објаве се наводи да се на снимку љубе:

"Бора и Урош се љубе", наводи се у објави.

(Телеграф)

Задруга

rijaliti

Коментари (0)
