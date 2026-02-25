Испливао снимак који нигдје није емитован: Урош и Бора приснији него икада

Извор:
АТВ
25.02.2026
18:24

Ријалити учесник Бора Сантана често улази у конфликте са другим такмичарима, у којима када су увреде у питању нема граница ни мјере.
На рачун његове интиме појављивале су се шокантне и контроверзне тврдње.
Наиме, други учесници, укључујући Уроша Станића, говорили су да је Бора наводно хомосек*уалне оријентације, упркос томе што је раније био у браку.
Сантана је имао емотивне реакције на оптужбе и тврдње у Елити, чак је био на ивици суза у неким ситуацијама, након што је Урош јавно откривао интимне детаље њиховог односа, укључујући тврдње о пољупцима и физичкој блискости током боравка на имању у Шимановцима.
Осим тога, јавно је признао да се заљубио у Бору, након чега су били у стравичним сукобима када је и обезбјеђење морало да интервенише.
Међутим, сада је испливао снимак који је настао током журке у ком су ријалити учесници блиски, а у опису објаве се наводи да се на снимку љубе:
"Бора и Урош се љубе", наводи се у објави.
