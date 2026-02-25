Додик са Мандићем: Границе међу земљама нису препрека јединству српског народа

Извор:
25.02.2026
Границе међу земљама нису препрека националном и духовном јединству српског народа, поручио је лидер СНСД Милорад Додик.
- Пријатељски сусрет и разговор с Андријом Мандићем, предсједником Нове српске демократије и предсједником Скупштине Црне Горе, о политичким питањима у вези с очувањем српског националног бића и економским развојем и напретком Републике Српске и Црне Горе - поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Занимљива и динамична дискусија о глобалним кретањима, наводи Додик те исходима промјена којима свједочимо.
- Хвала Андрији на поклону, портрету Светог Петра Цетињског - поручио је Додик.
Границе међу земљама нису препрека националном и духовном јединству српског народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 25, 2026
Пријатељски сусрет и разговор с Андријом Мандићем, предсједником Нове српске демократије и предсједником Скупштине Црне Горе, о политичким питањима у вези с очувањем српског националног бића и… pic.twitter.com/CIntQXyXbs
