Додик са Мандићем: Границе међу земљама нису препрека јединству српског народа

Извор:

АТВ

25.02.2026

19:42

Коментари:

12
Милорад Додик предсједник СНСД-а и Андрија Мандић предсједник скупштине ЦГ
Фото: X/Screenshot

Границе међу земљама нису препрека националном и духовном јединству српског народа, поручио је лидер СНСД Милорад Додик.

- Пријатељски сусрет и разговор с Андријом Мандићем, предсједником Нове српске демократије и предсједником Скупштине Црне Горе, о политичким питањима у вези с очувањем српског националног бића и економским развојем и напретком Републике Српске и Црне Горе - поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Занимљива и динамична дискусија о глобалним кретањима, наводи Додик те исходима промјена којима свједочимо.

- Хвала Андрији на поклону, портрету Светог Петра Цетињског - поручио је Додик.

Милорад Додик

Андрија Мандић

