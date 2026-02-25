Logo
Када ће коначно РиТЕ Угљевик почети с производњом струје

Бојан Носовић

25.02.2026

19:21

0
РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Термоелектрана Угљевик не производи струју дуже од мјесец дана и неће најмање још толико.

Застој у производњи струје кренуо је због застоја у руднику. Управа предузећа данима се не јавља на позиве АТВ-а, укор им стиже од ресорног министра Петра Ђокића.

"И даље морате бити упорни да добијете изјаву од директора, то је његов посао и његова обавеза и не може се скривати од јавности ни он нити било ко. Ако ја могу стати пред камеру могу и говорити онда то морају и директори колико год то било тешко", каже Ђокић.

Није било тешко скуцкати писмо и послати га у Требиње. У Електропривреду је стигла Одлука управе РиТЕ Угљевик да ће док чекају угаљ урадити ремонт термо-погона.

Пишу да и за ремонт немају све потребно.

"Управа Предузећа ће настојати да, у оквиру расположивих капацитета по питању роба и услуга, изврши максималан обим ремонтних активности у оквиру РЈ Термоелектрана, а све из разлога што за потпун ремонт нису спроведени планирани поступци набавке роба и услуга", кажу из Управе.

Испоручили 10 пута мање него што је планирано

Док читају њихове писаније у Матичном предузећу им сабирају минусе.

По електроенергетском билансу било је предвиђено да РиТЕ Угљевик до сада произведе 150 гигават часова електричне енергије а они су испоручили свега 15 гигавата. Губици су милионски.

"По Уговору о међусобним односима који имају са Матичним предузећем они су ту изгубили неких од 22 до 25 милиона марака. Изгубила је и Електропривреда која није имала ту енергију за пласман нашим крајњим корисницима, домаћинствима и привреди, а и за извоз како би остварили добит", каже Иван Копривица, извршни директор за техничке послове ЕРС-а.

Ђокић најавио финансијске инјекције

Ко ће одговарати за изгубљене милионе министар Ђокић нам не одговара, али каже да ће се вјероватно све сломити преко леђа Електропривреде.

Министар још каже да би ове године обје термоелектране могле добити по једну добру финансијску инјекцију.

"Влада је у овој години планирала да уколико се пронађе финансијер да одобри и да изда гаранцију за 150 милиона за Угљевик, 150 милиона за Гацко, да би ушли у процес ревитализације", најављује Ђокић.

Милионе једва чекају и у Гацку. Ни њима не фали проблема али колегама из Угљевика шаљу подршку.

"Јако је важно показати солидарност свих зависних предузећа и у том смислу се тако понашамо, сви треба да добијемо плату и стање у РиТЕ Угљевик ће се сигурно поправити брзо", кажу они.

А то брзо је за најмање шездесет дана јер ће толико трајати ремонт у Угљевику. За то вријеме би ваљало ископати коју тону угља више, порука је енерго челника.

RiTE Ugljevik

Струја

електрична енергија

