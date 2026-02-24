Logo
Large banner

Најпознатија дохрана за бебе повучена са тржишта

Извор:

Sputnjik

24.02.2026

17:49

Коментари:

0
Најпознатија дохрана за бебе повучена са тржишта
Фото: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Министарство здравља саопштило је данас да се са тржишта превентивно повлачи дијететски производ који се користи као храна за бебе, "Аптамил АР 2".

Сектору за инспекцијске послове при министарству достављена је информација у вези повлачења и опозива производа "Аптамил АР 2", произвођача "Nutricia Export BV" из Холандије, због утврђене здравствене неисправности производа, од стране произвођача, наводи се у саопштењу.

Министарству здравља достављено је званично саопштење објављено на званичној страни РАСФФ (систем брзог упозоравања за храну ЕУ) нотификације за:

Марија Хулиса

Свијет

Марија у центру скандала: Тврде да је одала Ел Менча, ево шта она поручује

"Лот 111527172, који је већ у поступку повлачења, са роком употребе 02. јануара 2027. године, потом лот 111492248, који је већ у поступку повлачења, са роком употребе 24. септембра 2026 године, као и лот 111505015, који је већ у поступку повлачења, са роком употребе 06. новембра 2026 године".

Сви наведени лотови су у поступку повлачења.

Ово је, иначе, већ други пут да се производи истог произвођача повлаче са тржишта због истог разлога, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови :

храна за бебе

povlačenje sa tržišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марија Хулиса у центру скандала.

Свијет

Марија у центру скандала: Тврде да је одала Ел Менча, ево шта она поручује

2 ч

0
beba

Здравље

Почело као вироза, завршило трагедијом: Познат узрок смрти бебе

2 ч

0
Пронађено тијело у Дунаву, полиција мушкарца извлачила кукама.

Хроника

Прве фотографије са мјеста проналаска тијела у Дунаву

2 ч

0
Пјевачица Ена Попов завршила два факултета.

Сцена

Мало ко зна: Ова пјевачица је завршила два факултета

3 ч

0

Више из рубрике

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

Економија

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

9 ч

0
Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла

Економија

Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла

9 ч

0
Куба држава у Карипском мору

Економија

Канада "гура прст у око" Трампу: Најавили пакет помоћи Куби како би пробили америчку блокаду отока

12 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Почиње гашење коксаре код Тузле: 800 радника остало без посла

21 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

22

Четвртфинале купа БиХ: Лакташи дочекују Радник

20

17

Лото резултати: Извучени бројеви у 16. колу

19

54

Херцеговци ријетка врста у Влади Републике Српске

19

49

Сви им завиде, а нико их не воли: Ова три знака имају све, али...

19

40

Страни туристички водичи без лиценце краду посао и крше закон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner