Најпознатија дохрана за бебе повучена са тржишта

Извор:
Sputnjik
24.02.2026
17:49
Министарство здравља саопштило је данас да се са тржишта превентивно повлачи дијететски производ који се користи као храна за бебе, "Аптамил АР 2".
Сектору за инспекцијске послове при министарству достављена је информација у вези повлачења и опозива производа "Аптамил АР 2", произвођача "Nutricia Export BV" из Холандије, због утврђене здравствене неисправности производа, од стране произвођача, наводи се у саопштењу.
Министарству здравља достављено је званично саопштење објављено на званичној страни РАСФФ (систем брзог упозоравања за храну ЕУ) нотификације за:
"Лот 111527172, који је већ у поступку повлачења, са роком употребе 02. јануара 2027. године, потом лот 111492248, који је већ у поступку повлачења, са роком употребе 24. септембра 2026 године, као и лот 111505015, који је већ у поступку повлачења, са роком употребе 06. новембра 2026 године".
Сви наведени лотови су у поступку повлачења.
Ово је, иначе, већ други пут да се производи истог произвођача повлаче са тржишта због истог разлога, преноси Спутњик.
