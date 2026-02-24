Почело као вироза, завршило трагедијом: Познат узрок смрти бебе

Извор:
Дневник.хр
24.02.2026
17:32
Коментари:0
Загрепчани Моника и Марко Чорак недавно су изгубили своју дјевојчицу Миу, која је преминула од менингококне сепсе типа Б.
"Наша Миа је рођена 29. јуна 2025, а умрла је 13. фебруара. Имала је седам и по мјесеци. Све се догодило у мање од 24 сата. Од прве температуре до тренутка када су ми рекли да је више нема. Седам и по мјесеци живота стало је у један дан", испричала је мајка упутивши апел јавности.
Вакцина против менингокока постоји, али се у Хрватској дјеца вакцинишу само на захтјев родитеља, који сами купују вакцине, ако уопште знају да та могућност постоји. Мијини родитељи су за то сазнали прекасно.
"Желимо подстаћи промјену, да се вакцина уврсти у обвезни календар или да сваки педијатар информира родитеље о ризику болести. Кад чујете да најтежи облик има готово стопостотну смртност, то више није ‘обична дјечја болест’. И један случај је превише", рекла је Моника Чорак за Слободана Далмација.
Миа је од рођења била здрава и весела беба, посебно везана за старијег брата из спектра аутизма. Вакцинисања су каснила због одсуства педијатра, а термин за наредну дозу био је заказан за петак, истог јутра када је преминула.
Први симптоми појавили су се у четвртак ујутро: повраћање и висока температура (39,8 степени). У почетку је све личило на вирозу. Навече су се по тијелу појавиле ситне љубичасте промјене налик модрицама. Породица је покушала добити хитну помоћ, а затим се сама упутила у Клинику за инфективне болести доктор Фран Михаљевић.
Стање се нагло погоршало због пада засићености кисиком. Дијете је пребачено на интензивну његу, гдје је потврђена дијагноза менингококне сепсе, најтежег облика болести који код мале дјеце може напредовати муњевито. Упркос апаратима, дијализи и покушајима реанимације, ујутро је проглашена смрт.
Љекари су родитељима објаснили да појава модрица значи да су органи већ били захваћени и да ни ранији долазак често не мијења исход.
Бактерија се преноси капљичним путем, а неки људи могу бити клицоноше без симптома. Претпоставља се да је зараза могла доћи из вртића преко старијег дјетета.
Родитељи су за вакцину сазнали тек након смрти дјетета, од болничке љекарке. У педијатријској ординацији су им рекли да се такви случајеви ријетко виђају и да се због тога о вакцини недовољно говори. Цијена се креће од 80 до 200 евра, зависно од љекарне.
У појединим европским земљама попут Њемачке, Француске и Уједињено Краљевство, вакцинација против менингокока дио је редовних препорука или националног календара. Према подацима Европски центар за превенцију и контролу болести срца (ЕЦДЦ), већина држава ЕУ увела је неко од менингококних цјепива у своје програме имунизације, док су међу земљама гдје није дио редовног календара и Хрватска, уз Словенију, Румунију, Данску и Шведску.
Педијатри истичу да се могућност вакцинишу родитељима данас ријетко спомиње, а отпор према вакцинацији додатно отежава ситуацију. Тек када се догоди трагедија, тема кратко постане актуелна и брзо падне у заборав, преноси Дневник.хр.
