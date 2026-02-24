Logo
Прве фотографије са мјеста проналаска тијела у Дунаву

Телеграф

Телеграф

24.02.2026

17:28

Пронађено тијело у Дунаву, полиција мушкарца извлачила кукама.
Фото: Телеграф.рс

Тијело непознатог мушкарца средњих година пронађено је у близини сплава на Дунаву са новобеоградске стране, када су га грађани примјетили и позвали полицију.

Тијело се закачило за мостић сплава, те га је полиција са тог мјеста и извукла.

Након што је Хитна помоћ констатовала смрт, полиција је обезбиједила лице мјеста и чека се обављање увиђаја.

За сада није познато да ли мушкарац има нека документа којима би могао да буде утврђен његов идентитет или ће бити потврде да се он утврди током истраге и обдукције.

Policija Srbija

Хроника

Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке

Тијело мушкарца изгледа као да је у води било дуже вријеме, а није немогућ сценарио и да због ниских температура дуже вријеме није испливало на површину, те се то догодило тек сада, када је дошло до пораста температуре.

На лицу мјеста биће обављен увиђај, а остаје да се утврди да ли се мушкарац утопио или је у питању злочин. Колико је тијело дуго било у води, као и узрок смрти утврдиће и обдукција, преноси Телеграф.

