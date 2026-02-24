Прве фотографије са мјеста проналаска тијела у Дунаву

Извор:
Телеграф
24.02.2026
17:28
Тијело непознатог мушкарца средњих година пронађено је у близини сплава на Дунаву са новобеоградске стране, када су га грађани примјетили и позвали полицију.
Тијело се закачило за мостић сплава, те га је полиција са тог мјеста и извукла.
Након што је Хитна помоћ констатовала смрт, полиција је обезбиједила лице мјеста и чека се обављање увиђаја.
За сада није познато да ли мушкарац има нека документа којима би могао да буде утврђен његов идентитет или ће бити потврде да се он утврди током истраге и обдукције.
Тијело мушкарца изгледа као да је у води било дуже вријеме, а није немогућ сценарио и да због ниских температура дуже вријеме није испливало на површину, те се то догодило тек сада, када је дошло до пораста температуре.
На лицу мјеста биће обављен увиђај, а остаје да се утврди да ли се мушкарац утопио или је у питању злочин. Колико је тијело дуго било у води, као и узрок смрти утврдиће и обдукција, преноси Телеграф.
