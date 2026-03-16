Тијело мистериозног створа пронађено на обали Јадрана: Појава узнемирила мјештане

16.03.2026

22:30

Ријетка и помало језива појава изненадила је туристе и мјештане на обали Валоне.

У пијеску је пронађено распаднуто морско створење значајне дужине и оштрих зуба, што је одмах пробудило радозналост присутних.

Ријеч је о мурини, риби грабљивици која углавном живи у дубоким водама и међу стијенама у мору, пише Телеграфи.

Њен дуги цилиндрични труп, налик морској змији, као и снажна вилица са оштрим зубима, чине је једним од најкарактеристичнијих предатора подводног свијета.

Мурина обично борави скривена у пукотинама у стијени и храни се мањим рибама, лигњама или раковима. Распрострањена је и у Средоземном мору, укључујући албанску обалу, али се ријетко виђа на површини или на обали.

Стручњаци објашњавају да се овакви случајеви дешавају када риба напусти своје природно станиште због болести, повреда или промјена услова у мору, након чега завршава на обали под утицајем таласа.

Њен изглед привукао је пажњу пролазника и туриста, који су застајали да изблиза виде ово необично морско створење које се ријетко појављује на обалама Валоне.

