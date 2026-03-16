Надал: Не слажем се са Алкаразом

Извор:

Б92

16.03.2026

21:55

Карлос Алкараз
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Шпански тениски тренер Тони Надал осврнуо се на недавну изјаву Карлоса Алкараза.

Алкараз је након сусрета са Артуром Риндеркнешом казао "да је уморан што сваки меч игра као да је прекопута Роџер Федерер".

Карлитос сматра да сви играчи иду изнад својих могућности када играју против њега.

"Није ствар у томе да имате мету на леђима, не слажем се са Алкарасом. Кад играте против неког бољег од вас, знате да морате да преузмете много више ризика, а Алкарас је бољи од Медведева", каже Тони Надал и додао:

"Није то што је Медведев мотивисанији да игра против Алкараса: он зна да би га победио, мора да преузме много више ризика. То није борба против Алкараза, већ против најбољих, а Алкарас је тренутно најбољи".

Алкараз је у Индијан Велсу елиминисан у полуфиналу, а сад му предстоји мастерс у Мајамију.

Прочитајте више

Тениски рекет

Тенис

Тенисерка добила језиве пријетње: "Послали су ми слике чланова породице и пиштоља..."

1 седм

0
Тениска лоптица

Тенис

Из рубрике бизарно: Тенисерки пријетили смрћу ако побиједи

1 седм

0
Тениски рекет

Тенис

Тенисерка добила језиву поруку уочи меча

1 седм

0
Ракета прекинула тениски меч

Тенис

Ракета прекинула тениски меч: Погледајте бијег играча

1 седм

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Како стоји Ђоковић на АТП листи?

12 ч

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Тенис

Сабаленка поново диже трофеј

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић одустао - одлука шокирала све

1 д

0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Србија остаје без чуда од дјетета

2 д

0

