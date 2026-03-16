Надал: Не слажем се са Алкаразом

Извор:
Б92
16.03.2026
21:55
Шпански тениски тренер Тони Надал осврнуо се на недавну изјаву Карлоса Алкараза.
Алкараз је након сусрета са Артуром Риндеркнешом казао "да је уморан што сваки меч игра као да је прекопута Роџер Федерер".
Карлитос сматра да сви играчи иду изнад својих могућности када играју против њега.
"Није ствар у томе да имате мету на леђима, не слажем се са Алкарасом. Кад играте против неког бољег од вас, знате да морате да преузмете много више ризика, а Алкарас је бољи од Медведева", каже Тони Надал и додао:
"Није то што је Медведев мотивисанији да игра против Алкараса: он зна да би га победио, мора да преузме много више ризика. То није борба против Алкараза, већ против најбољих, а Алкарас је тренутно најбољи".
Алкараз је у Индијан Велсу елиминисан у полуфиналу, а сад му предстоји мастерс у Мајамију.
