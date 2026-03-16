Како стоји Ђоковић на АТП листи?

АТВ
16.03.2026
11:01
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је треће мјесто на најновијој АТП листи са 5.370 бодова.
Лидерска позиција и даље припада Шпанцу Карлосу Алкаразу са 13.550 бодова.
Јаник Синер је други тенисер свијета са 11.400 бодова, док се Александар Зверев и даље налази на четвртој позицији са 4.905.
Лоренцо Музети је задржао пето мјесто на АТП листи, Алекс де Минор је шести тенисер свијета, а Тејлор Фриц је на седмој позицији.
Феликс Оже-Алијасим је напредовао за једно мјесто па је сада осми тенисер свијета, Бен Шелтон је назадовао на девету позицију, а Данил Медведев се ове недјеље поново вратио у првих десет.
