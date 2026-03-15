Новак Ђоковић одустао - одлука шокирала све

Аутор:

АТВ

15.03.2026

20:00

Коментари:

0
Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Само три дана пред почетак турнира у Мајамију, стигла је потпуно неочекивана вијест.

Нећемо гледати Новака Ђоковића на новом Мастерс турниру у Сједињеним Америчким Државама!

Варшава потресла Брисел: Могућ излазак из ЕУ

Како преносе тамошњи медији, српски тенисер одлучио је да прескочи наступ на турниру на Флориди, а након што је претходно на Индијан Велсу заустављен у осмини финала од Џека Дрејпера из Велике Британије.

Откривен разлог

Разлог за прескакање овог турнира су, како ствари стоје, проблеми са руком, пошто се жалио тиму приликом сервиса на Индијан Велсу.

Поред тога је на мечу са Дрејпером имао одређених проблема са стомаком.

Ипак, као главни разлог отказивања наступа у Мајамију наводи се повреда десног рамена, а одлуку да се повуче донио је пред главни жријеб, тако да је тиме отворио шансу да неко други ускочи умјесто њега.

Непознато је када би Новак Ђоковић могао да се врати на терен, а за очекивати је да то буде у Европи на неком од турнира који ће се играти на шљаци, пише "Телеграф".

Више из рубрике

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Србија остаје без чуда од дјетета

1 д

0
"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

Тенис

"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

2 д

0
Јаник Синер

Тенис

Синер у полуфиналу Индијан Велса

3 д

0
Новак Ђоковић на конференцији послије пораза од Џека Дрејпера

Тенис

Ђоковић сломљен на конференцији: "Стомак и проблеми са дисањем"

3 д

0

