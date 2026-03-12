Logo
Ђоковић сломљен на конференцији: "Стомак и проблеми са дисањем"

Курир

12.03.2026

08:19

0
Новак Ђоковић на конференцији послије пораза од Џека Дрејпера
Фото: Printscreen/Youtube

Најбољи српски тенисер завршио је учешће на Мастерсу у Индијан Велсу, пошто је након исцрпљујуће борбе доживио пораз од Џека Дрејпера.

Послије два и по сата игре Британац је славио са 2:1 у сетовима (4:6, 6:4, 7:6).

Имао је Новак озбиљних физичких проблема, посебно током трећег сета. Након једног спектакуларног али и исцрпљујућег поена који је освојио почетком одлучујућег сета, остао је без горива. У наредних 10-ак минута једва је долазио до даха.

На конференцији за медије, која је услиједила након меча, признао је да му је стомак правио проблеме.

"Стомак... Стомак ми је изазвао и проблеме са дисањем. Било је прилично... Али добро, не бих сада о томе. Остаје жал, наравно, јер је један поен, пар удараца одлучило побједника. Нисам ни знао податак да сам освојио поен више. Разочаран сам јер сам се вратио у меч када је он сервирао за побједу у трећем сету, атмосфера је била невјероватна, сигурно најбољи меч на турниру. Честитам му, остао је миран до краја. Штета, када премотам филм, човјек је увијек паметнији послије битке. Имао сам много оваквих побједа у животу, али и пораза. Идемо даље", рекао је видно утучени Србин.

Погледајте Новакову конференцију за медије:

Коментари (0)
