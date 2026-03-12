Епстинов сарадник: Да сам знао, одмах бих прекинуо сарадњу

12.03.2026
Ричард Кан рачуновођа који је више од деценије блиско сарађивао са Џефријем Епштајном и извршилац је његове заоставштине, рекао је члановима Конгреса у сриједу да „до Епштајнове смрти није био свјестан природе или обима злостављања толиког броја жена“.
Кан, који је у Епштајновим посљедњим годинама био један од његових најближих сарадника задужених за финансије, инвестиције и друга питања попут реновирања приватног карипског острва, свједочио је иза затворених врата пред Надзорним одбором Представничког дома након што је добио судски позив, извјештава CBS News .
„Да сам знао за било које од његових ужасних дјела, одмах бих прекинуо сарадњу“, рекао је Кан, према припремљеној изјави достављеној медијима. Нагласио је да се није приватно дружио са Епштајном.
Током паузе, демократски представник из Вирџиније, Сухас Субраманјам, открио је да је Кан поменуо одбору споразум који је Епштајново имање постигло са особом која је такође изнела оптужбе против бившег предсједника Трампа. Субраманјам није пружио додатне детаље о том споразуму. Раније тог дана, такође је рекао да је одбор сазнао за „још једног шефа државе“ који је имао финансијске трансакције са Епштајном, касније појаснивши да је то био бивши израелски премијер Ехуд Барак, чије су везе са Епштајном већ биле познате.
У својој изјави, Кан је рекао да Епштајн има „значајне годишње трошкове и велики број запослених“. „Пратили смо трошкове што је могуће прецизније, укључујући и поклоне које је Епштајн давао женама и мушкарцима. Ови поклони чине веома мали дио његове потрошње“, рекао је Кан. „Нисам видио никакве знаке злостављања или трговине људима“. Додао је да није видео „ништа што би указивало на то да је Епштајн злостављао или трговао женама или на други начин кршио закон“.
„Међутим, такође ме боли помисао – и дубоко жалим – да сам можда несвјесно помогао Епштајну на било који начин“, закључио је.
Републикански предсједник Надзорног одбора Представничког дома, Џејмс Комер из Кентакија, рекао је да је Кан одговорио на сва питања. „Потврдио је да је пет клијената платило новац Епштајну, наиме Лес Векснер, Глен Дубин, Стивен Синофски, породица Ротшилд и Леон Блек“, рекао је Комер новинарима. „Већ смо интервјуисали Векснера, а ускоро ћемо интервјуисати и Леона Блека.“ Комер је додао да је Кан свједочио да „никада није видео никакву трансакцију ка Трампу или било коме у његовој породици“.
Водећи демократа у одбору, Роберт Гарсија, рекао је након саслушања да „Епштајнов масовни ланац трговине људима ради сексуалне експлоатације не би био могућ без сталних исплата и услуга његовог дугогодишњег рачуновође“. Гарсија сматра да је Кан „дао нека важна признања“.
„Помогао је у организовању лажног брака између двије жене повезане са Епштајном, признао је да се представљао као Епштајн у комуникацији са банкама и потврдио је да је Епштајн 'много' говорио о Доналду Трампу“, рекао је Гарсија. „Није вјеродостојно да није имао сазнања о Епштајновим активностима, а његово данашње свједочење само покреће нова питања.“
Демократе у одбору Друштвена мрежа X тврдиле су да је „Кан био кључни посредник у Епштајновој способности да експлоатише дјевојке и жене“. Посланик Џејмс Вокиншо из Вирџиније рекао је да Кан није могао да одговори на многа питања. „Данас смо чули много 'не сјећам се' од господина Кана, немогућност да се сјети имејлова и порука у које је био умјешан“, рекао је Вокиншо. „Ако није знао за злочине господина Епштајна, онда је то било намјерно незнање.“
Десетине међусобно повезаних компанија коришћене су за исплате жртвама, а њихови адвокати тврде да су Кан и други извршилац тестамента, адвокат Дарен Индик, били кључне личности у управљању тим компанијама. Интерна банкарска документа и лични имејлови показују да је двојац пажљиво пратио Епштајнове финансије. Кан је у својој изјави рекао да „није имао никакву улогу у оснивању Епштајнових компанија, али их није сматрао неприкладним или сумњивим“.
„По мом искуству, коришћење друштава са ограниченом одговорношћу за држање имовине попут некретнина, авиона и хеликоптера је потпуно стандардна пракса за богате појединце“, бранио се Кан.
Одбрана извршиоца тестамента
Након што су Кан и Индике добили судски позив у јануару, Индикеов адвокат, Данијел Вајнер, рекао је за CBS News да су оптужбе против њих „лажне“. „Вриједи нагласити да ниједна жена никада није оптужила ни господина Индикеа ни господина Кана да су починили или били свједок сексуалног напада, нити је тврдила да им је пријавила било какво злостављање од стране господина Епштајна“, рекао је Вајнер.
Додао је да нису били повезани са Епштајном и да су увијек категорично одбацивали сваку сугестију да су свјесно олакшавали његове злочине.
Кан је рекао да је пристао да буде извршилац тестамента јер је након Епштајнове смрти сазнао за штету коју је нанио толиким женама и вјеровао је да ће његово знање о имовини помоћи у ублажавању њихове патње.
Рекао је да је Фонд за надокнаду штете жртвама Епштајновог злочина решио више од 130 захтјева, са још 60 одвојених нагодби. „Учинио сам све што је у мојој моћи да уравнотежим своје одговорности извршиоца са интересом пружања легитимне надокнаде Епштајновим жртвама“, рекао је, додајући да је његов углед због тога „укаљан“.
Каново свједочење је најновије у низу саслушања у којима учествују људи повезани са Епштајном. Бивши предсједник Бил Клинтон је 27. фебруара негирао било какво сазнање о Епштајновим злочинима, што је први пут да је бивши предсједник био приморан да свједочи пред Конгресом. Његова супруга, Хилари Клинтон, рекла је да није познавала Епштајна и предложила је да се и Доналд Трамп испита под заклетвом. Трамп и Епштајн су били пријатељи годинама прије њиховог сукоба средином 2000-их, а документи помињу неосновану оптужбу против њега од стране једне жене.
Пред одбором су свједочили и милијардер Лес Векснер, који је тврдио да га је Епштајн преварио, и осуђена трговкиња људима Гислен Максвел, која се позвала на Пети амандман и одбила да одговара на питања. Саслушање за другог извршиоца Епштајнове смртне обавезе, Дарена Индика, заказано је за 19. март.
