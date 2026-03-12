Трамп: За сат времена можемо да читав Иран оставимо без струје

Извор:
Курир
12.03.2026
08:13
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп синоћ је изјавио да су САД углавном неутралисале иранске војне капацитете и упозорио да би Вашингтон могао да уништи кључну инфраструктуру те земље ако одлучи да даље ескалира сукоб.
"Они су практично на крају линије (пута). Немају морнарицу, немају ваздухопловство, немају противваздушну одбрану... Ми једноставно слободно летимо изнад те земље", казао је Трамп.
Он је рекао да САД такође пажљиво прате ситуацију у стратешки важном Ормуском мореузу и поручио да су иранске поморске снаге у том подручју углавном уништене.
"Мореуз је у одличном стању. Уништили смо све њихове бродове", навео је Трамп, али и напоменуо да Иран још увијек посједује неке ракете.
Шеф Бијеле куће је такође упозорио Техеран да би Америка могла да нападне кључну инфраструктуру Ирана, укључујући електроенергетске системе, ако одлучи да интензивира војну кампању.
"Могли бисмо да за сат времена растуримо њихове капацитете за производњу електричне енергије, а требало би им 25 година да их обнове", казао је Трамп, додајући да би Вашингтон желео да избјегне такве нападе уколико је то могуће.
Он је рекао је да је главни циљ САД да осигурају да Иран не може да обнови војне капацитете.
"Главно је да морамо да победимо у овоме... Не желимо да дозволимо да се понови", оцијенио је Трамп.
