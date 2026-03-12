Велика дилема: Ако је стан купљен на кредит, ево ко има право на њега

Извор:
12.03.2026
Развод брака често отвара и једно од најтежих питања – како подијелити имовину, посебно стан који је купљен на кредит.
Дилема је коме стан заправо припада, да ли се дијели између супружника и шта се дешава у ситуацији када је некретнина купљена прије брака, али је кредит отплаћиван током заједничког живота.
Адвокат Никола Премовић истакао је за РТС да су овакви спорови међу најкомпликованијим и да често трају годинама, али да ипак постоје начини да се проблеми предупреде.
Према устаљеној правној пракси, стан који је купљен прије склапања брака сматра се посебном имовином оног супружника који га је купио. Ипак, други супружник може имати право да потражује дио новца уложеног у отплату кредита током брака, уколико су рате плаћане из заједничких прихода.
Никола Премовић, гостујући у Јутарњем програму РТС-а, рекао је да Породични закон прописује законску претпоставку да су удијели у стицању имовине једнаки, али је та претпоставка оборива у случају да један супружник доприноси стицању заједничке имовине у много већем обиму него други супружник.
"Када је ријеч о стану који је купљен на кредит, суштински је битан моменат куповине стана и уписа у катастар. Ако је уговор о купопродаји закључен прије брака, одобрен кредит и уписан корисник кредита у катастру, та особа има право својине на стан. Други супружник који из заједничких средстава отплаћује кредит има право на новчану накнаду", наводи Премовић.
Како објашњава, другачија је ситуација уколико је уговор о купопродаји потписан током брака. Тада се таква некретнина сматра заједничком имовином оба супружника.
"Слиједи поступак диобе заједничке имовине стечене у браку, када може доћи до споразума да сами подјеле цјелокупну имовину. Ако немају договор, тада се на суду доказује ко је и колико учествовао уплатама, приходима, као и порекло новца", објашњава адвокат. Напомиње, такође, да су у адвокатској пракси диобе заједничке имовине стечене у браку емотивно и правно најсложенији спорови, који су и најдуготрајнији, јер процес може да траје од пет до десет година.
"Судије које пресуђују имају проблем када добију такав предмет јер је то толико сложен, тежак и исцрпљујући поступак", наводи Премовић.
Ипак, како додаје, постоје и начини да се овакве ситуације избјегну – кроз предбрачне уговоре који унапријед дефинишу имовинске односе.
"Закључивање ових уговора у нашој земљи је врло ријетко. Апсолутно бих их препоручио због избјегавања сукоба, спорова и несугласица између супружника, бар када је ријеч о имовини", закључује адвокат Никола Премовић.
