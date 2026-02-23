Logo
Весна Ђогани се огласила након вијести о разводу

Извор:

Б92

23.02.2026

17:33

Коментари:

0
Весна Ђогани се огласила након вијести о разводу
Фото: Printscreen/Youtube/Ami G Show

Весна Ђогани огласила се први пут након што су медији објавили да се она и Ђоле Ђогани разводе послије 20 година брака.

У разговору је демантовала наводе о брачној кризи и истакла да њихова приватност не треба да буде предмет јавних спекулација.

У домаћим медијима од‌јекнула је вијест да се Весна и Ђоле разводе, као и да је пјевач напустио породични дом.

Весна, међутим, тврди да до развода није дошло и да никога није избацила из куће, преноси Б92.

"Шта да вам кажем, није истина да сам га избацила из стана. Мени то није вриједно коментарисања. Живим и радим са Ђолетом 20 година. Јуче нас је поздрављао цијели авион. Рекли су нам: 'Лијепо славите развод'", рекла је Весна и додала:

"Ја знам да смо Ђоле и ја јавне личности. Е сад, да ли је мени мир у кући, да ли је мени лијепо код куће, то је све живот и нису све ствари за јавност. Ја сам транспарентна, не волим када се неко свађа, расправља, растаје – јесте то саставни дио живота. Не знам одакле та идеја. Нема трзавица, јако смо у послу, у великим смо обавезама".

Весна је објаснила да она и Ђоле имају своје навике и да свако пакује своје ствари за путовања.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Хорор у Црној Гори: Мушкарац био у браку са малољетницом, тукао је и држао закључану

"Ја Ђолету не пакујем кофере. Свако се пакује сам за себе. Нас двоје тако функционишемо. Ми имамо неке наше интерне форе. Што више су људи стално заједно и све заједно, то је супротно. Ми најнормалније проводимо вријеме".

"Дјеца нису коментарисала вијест о разводу"

Весна је открила да су недавно боравили у Мадриду и да у породици нема тензија.

"Дјеца ништа нису рекла, ми то више не коментаришемо. У Мадриду је било лијепо вријеме, било нам је први пут. Одушевљена сам. Легли су ми људи, култура".

Иако су поједини медији писали о наводном разводу и Ђолетовом исељењу из стана, пар је те наводе оштро демантовао. Управо су се вратили са путовања у Шпанију.

"Први пут чујем, не знам какве су то глупости. Били смо за викенд у Мадриду... У нашем односу је све у реду, немамо никаквих проблема у браку, а камоли да сам се ја иселио из стана", изјавио је Ђоле, стављајући тачку на спекулације.

