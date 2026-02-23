Весна Ђогани се огласила након вијести о разводу

Извор:
Весна Ђогани огласила се први пут након што су медији објавили да се она и Ђоле Ђогани разводе послије 20 година брака.
У разговору је демантовала наводе о брачној кризи и истакла да њихова приватност не треба да буде предмет јавних спекулација.
У домаћим медијима одјекнула је вијест да се Весна и Ђоле разводе, као и да је пјевач напустио породични дом.
Весна, међутим, тврди да до развода није дошло и да никога није избацила из куће, преноси Б92.
"Шта да вам кажем, није истина да сам га избацила из стана. Мени то није вриједно коментарисања. Живим и радим са Ђолетом 20 година. Јуче нас је поздрављао цијели авион. Рекли су нам: 'Лијепо славите развод'", рекла је Весна и додала:
"Ја знам да смо Ђоле и ја јавне личности. Е сад, да ли је мени мир у кући, да ли је мени лијепо код куће, то је све живот и нису све ствари за јавност. Ја сам транспарентна, не волим када се неко свађа, расправља, растаје – јесте то саставни дио живота. Не знам одакле та идеја. Нема трзавица, јако смо у послу, у великим смо обавезама".
Весна је објаснила да она и Ђоле имају своје навике и да свако пакује своје ствари за путовања.
"Ја Ђолету не пакујем кофере. Свако се пакује сам за себе. Нас двоје тако функционишемо. Ми имамо неке наше интерне форе. Што више су људи стално заједно и све заједно, то је супротно. Ми најнормалније проводимо вријеме".
Весна је открила да су недавно боравили у Мадриду и да у породици нема тензија.
"Дјеца ништа нису рекла, ми то више не коментаришемо. У Мадриду је било лијепо вријеме, било нам је први пут. Одушевљена сам. Легли су ми људи, култура".
Иако су поједини медији писали о наводном разводу и Ђолетовом исељењу из стана, пар је те наводе оштро демантовао. Управо су се вратили са путовања у Шпанију.
"Први пут чујем, не знам какве су то глупости. Били смо за викенд у Мадриду... У нашем односу је све у реду, немамо никаквих проблема у браку, а камоли да сам се ја иселио из стана", изјавио је Ђоле, стављајући тачку на спекулације.
