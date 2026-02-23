Logo
"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

Телеграф

23.02.2026

09:51

Снежана Ђуришић прошле недјеље претрпела је велики стрес након што је њен син Марко Гвозденовић брутално претучен и због нанијетих повреда одмах хоспитализован.

Она се на конференцији за медије одржаној прије неколико дана огласила пред медијима први пут и открила детаље, а сада је о сину причала и у емисији Звезде Гранда Специјал.

Како је открила, због стреса је морала да попије таблете.

- Попила сам неке таблете, ја то зовем "лудомил", али добро живот иде даље, хвала Богу жив је и све ће то бити добро. Бог је велики - рекла је Снежана у Специјалу.

Огласила се о ситуацији из угла мајке

Иначе, Снежана је недавно одржала конференцију за новинаре гдје је детаљно говорила о томе шта се десило њеном наследнику. Шта је том приликом рекла послушајте у видеу испод:

- На то питање могу само мајка да одговорим. У питању је мој син, какав год да је, мој је син. Јако сам тужна и разочарана што је морало баш то да му се догоди. Он је сада добро, све остало ради тужилаштво и МУП.

Снежана Ђуришић

Сцена

Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

Увијек сам била против насиља, нико нема право никога да угрожава тако што ће да га претуче - рекла је Снежана.

Језиво мучен

Подсетимо, према информацијама које посједујемо, Марко Гвозденовић је кобног дана дошао код тешко покретног познаника З.И. да му донесе храну и док је седео на кревету, познаник га је из чиста мира ударио у главу замрзнутим месом које је било на столу. Тада је услиједио хорор.

- Он га је ударао по глави, а потом су му се у батинању придружили младић и дјевојка који живе са њим. Марко Гвозденовић је задобио више удараца по глави и тијелу , а онда су му поломили мобилни телефон и ударили стакленом флашом у главу - рекао је извор упознат са случајем.

(телеграф)

