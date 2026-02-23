"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

Она се на конференцији за медије одржаној прије неколико дана огласила пред медијима први пут и открила детаље, а сада је о сину причала и у емисији Звезде Гранда Специјал.

Како је открила, због стреса је морала да попије таблете.

- Попила сам неке таблете, ја то зовем "лудомил", али добро живот иде даље, хвала Богу жив је и све ће то бити добро. Бог је велики - рекла је Снежана у Специјалу.

Огласила се о ситуацији из угла мајке

Иначе, Снежана је недавно одржала конференцију за новинаре гдје је детаљно говорила о томе шта се десило њеном наследнику. Шта је том приликом рекла послушајте у видеу испод:

- На то питање могу само мајка да одговорим. У питању је мој син, какав год да је, мој је син. Јако сам тужна и разочарана што је морало баш то да му се догоди. Он је сада добро, све остало ради тужилаштво и МУП.

Сцена Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

Увијек сам била против насиља, нико нема право никога да угрожава тако што ће да га претуче - рекла је Снежана.

Језиво мучен

Подсетимо, према информацијама које посједујемо, Марко Гвозденовић је кобног дана дошао код тешко покретног познаника З.И. да му донесе храну и док је седео на кревету, познаник га је из чиста мира ударио у главу замрзнутим месом које је било на столу. Тада је услиједио хорор.

- Он га је ударао по глави, а потом су му се у батинању придружили младић и дјевојка који живе са њим. Марко Гвозденовић је задобио више удараца по глави и тијелу , а онда су му поломили мобилни телефон и ударили стакленом флашом у главу - рекао је извор упознат са случајем.

(телеграф)