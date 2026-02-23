Експресна реакција послије дербија – Партизан нашао новог тренера?

23.02.2026
10:48
Коментари:0
Послије најава да је Ненад Стојаковић пред одласком из ФК Партизан, у Хумској су, према свему судећи, брзо реаговали и пронашли рјешење за клупу.
Како преноси Курир, нови шеф стручног штаба требало би да буде досадашњи помоћни тренер и некадашњи фудбалер црно-бијелих Дамир Чакар.
Он ће, наводно, до краја сезоне предводити екипу заједно са Ђорђијем Ћетковићем.
Чакар посједује УЕФА Про лиценцу, чиме испуњава све формалне услове за обављање функције главног тренера.
Очекује се да ће у раду имати значајну подршку Ћетковића, који је и раније имао сличну улогу у стручном штабу, укључујући сарадњу са Марком Јовановићем, актуелним тренером ФК Телеоптик.
Тренерску каријеру Чакар је започео као асистент Александру Станковићу и Изету Љајићу у ФК Нови Пазар. Након тога је у краћем периоду самостално водио Нови Пазар, а потом и црногорски ФК Бокељ.
Званична потврда из клуба још се очекује.
Фудбал
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
16 ч0
Фудбал
16 ч0
Најновије
Најчитаније
12
39
12
39
12
33
12
30
12
24
Тренутно на програму