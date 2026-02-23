Славиша Стојановић више није тренер Жељезничара, екипу водио само четири утакмице

23.02.2026
08:17
Коментари:0
Словеначки стручњак Славиша Стојановић више није тренер ФК Жељезничар, потврдио је главни инвеститор Плавих Санин Мирвић у саопштењу за јавност.
Ова одлука челних људи тима с Грбавице дјелује као потпуно логичан слијед околности, с обзиром на дешавања и резултате које пружа екипа. До ње је дошло након данашњих састанака у клубу.
Подсјећамо, Жељо није уписао првенствену побједу већ 11 утакмица, а од доласка Стојановића, дакле крајем децембра, Плави с Грбавице су у званичним утакмицама уписали само једну побједу и то у Купу БиХ против Славије.
"Желим обавијестити вас и јавност да смо након отворених и коректних разговора са шефом стручног штаба, Славишом Стојановићем, донијели заједничку одлуку о споразумном раскиду сарадње. Захваљујемо се господину Стојановићу на професионалном односу, уложеном труду и доприносу у периоду проведеном у нашем Клубу, те му желимо много среће и успјеха у наставку каријере", навео је први човјек клуба.
У прољетном дијелу Wwin лиге БиХ Жељезничар је уписао три пораза. Прво су изгубили од Посушја у гостима, а било је 1:0.
Затим посебно болан и тежак био је пораз на Грбавици од Рудара (0:3), а кулминација свега је јучерашњи изгубљени меч против Вележа у Мостару.
Остаје да се види ко ће наслиједити Стојановића на клупи Жељезничара.
