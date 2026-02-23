Царине се укидају у поноћ

Извор:
Извор: Б92
У поноћ ће бити обустављена наплата царина које су прошле године уведене према Закону о међународним ванредним економским овлашћењима, које је Врховни суд САД прије три дана прогласио незаконитим.
То је саопштила америчка агенција за царине и граничну заштиту.
Агенција је у поруци на својој служби за размену порука Карго систем (ЦСМС) саопштила да ће од сутра, односно минут након поноћи, деактивирати све царинске кодове за наплату царина по претходној наредби америчког предсједника Доналда Трампа, по Закону о међународним ванредним економским овлашћењима (ИЕЕПА).
Обустава наплате царина ИЕЕПА поклапа се са Трамповим увођењем нове глобалне царине од 15 одсто, према другом законском овлашћењу којим је Трамп увео царине које ће заменити оне које је Врховни суд укинуо петак.
Агенција није навела разлог зашто је наставила да наплаћује царине у лукама неколико дана након пресуде Врховног суда.
За многе компаније у САД једно од кључних питања вјероватно ће бити повраћај новца. Ти повраћаји се очекују зато што би увозници, који су током протекле године плаћали дажбине док је ова политика царина била на снази, вјероватно тражили да им се новац врати од америчке Царинске и граничне заштите (US Customs and Border Protection).
Процјена економиста износи да би рачун за америчку владу могао да буде 175 милијарди долара. Поред тога, један од судија, Брет Кавано, у одлуци Врховног суда написао је да би САД можда морале да врате милијарде долара увозницима који су платили ИЕЕПА царине, иако су неки увозници можда већ пребацили трошкове на потрошаче или друге.
Како је, наводи се, признато и на усменој расправи, процес повраћаја новца вјероватно ће бити "хаотично".
Упитан о томе, Трамп каже да његов тим не планира да враћа новац. "Мислим да ће се око тога наредне двије године водити спорови", рекао је.
Када је поново упитан да ли планира да не поштује повраћаје компанијама, Трамп је новинарима рекао: "Управо сам вам дао одговор, зар не? Дао сам вам одговор. О томе се није разговарало". "На крају ћемо бити по судовима наредних пет година".
