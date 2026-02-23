Logo
Орбан: Зеленски мора да зна да нападом на Мађарску може само да изгуби

Извор:

Танјуг

23.02.2026

09:06

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас поводом спора око обуставе испорука нафте нафтоводом "Дружба", да украјински предсједник Володимир Зеленски мора да зна да нападом на Мађарску може само да изгуби.

Успјели смо да заштитимо снабдијевање Мађарске горивом. И дали смо предсједнику Зеленском чврсте и сразмјерне одговоре. Он би такође требало да зна: Може само да изгуби нападом на Мађарску - написао је Орбан на Фејсбуку.

Он је навео да је мађарска влада протеклих дана радила на рјешавању ситуације настале због блокаде и оцијенио да је успјела да заштити снабдијевање земље горивом.

- Кампања или не, украјинска нафтна блокада данас надјачава све - поручио је Орбан, додајући да је кабинет дао "одлучан и пропорционалан одговор" Кијеву.

Мађарски премијер је оцијенио да без руске нафте и гаса цијена бензина у Мађарској може да достигне 1.000 форинти (око 2,6 евра), док би трошкови комуналија за домаћинства порасли три до четири пута.

Претходно, Орбан је најавио да ће Мађарска ставити вето на нови пакет антируских санкција Европске уније, наводећи да Будимпешта не може да подржи мјере док се не обнови испорука нафте преко нафтовода "Дружба".

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Свијет

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

Он је рекао да је Савјет за националну енергетску безбједност размотрио ситуацију изазвану, како је навео, "украјинском уцјеном", оцијенивши да снабдијевање Мађарске засад није угрожено, али да је донијета одлука о "одређеним противмјерама".

Орбан је истакао и да Мађарска неће обновити испоруке дизела Украјини док се не успостави нормалан ток испорука руске нафте преко нафтовода, уз напомену да "непријатељ Мађарске није украјински народ, већ лоша украјинска политика".

Мађарска се снабдијева руском нафтом преко нафтовода "Дружба", чији јужни крак пролази кроз Украјину.

Украјина је почетком фебруара саопштила да је обуставила испоруке нафте преко нафтовода "Дружба", због руског напада на инфраструктуру нафтовода 27. јануара.

