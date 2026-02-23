Logo
Јак земљотрес погодио Кину

Извор:

СРНА

23.02.2026

08:33

Јак земљотрес погодио Кину
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 5,1 степен по Рихтеровој скали погодио је округ Јули, у сјеверозападној кинеској аутономној области Синђанг Ујгур, саопштиле су локалне власти.

За сада нема извјештаја о жртвама или урушавању кућа, јавља Синхуа.

Епицентар потреса био је на дубини од 15 километара.

Неименовани владини званичници округа Јули рекли су да се потрес снажно осјетио у том подручју.

Службе за хитне интервенције и гашење пожара послате су убрзо након земљотреса, а спасилачке екипе упућене су ка епицентру.

Саобраћај, струја, телекомуникације и свакодневни живот у округу су уобичајени.

