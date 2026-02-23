Јак земљотрес погодио Кину

Извор:
Земљотрес магнитуде 5,1 степен по Рихтеровој скали погодио је округ Јули, у сјеверозападној кинеској аутономној области Синђанг Ујгур, саопштиле су локалне власти.
За сада нема извјештаја о жртвама или урушавању кућа, јавља Синхуа.
Епицентар потреса био је на дубини од 15 километара.
Неименовани владини званичници округа Јули рекли су да се потрес снажно осјетио у том подручју.
Службе за хитне интервенције и гашење пожара послате су убрзо након земљотреса, а спасилачке екипе упућене су ка епицентру.
Саобраћај, струја, телекомуникације и свакодневни живот у округу су уобичајени.
