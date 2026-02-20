Зашто тло у Херцеговини не мирује? Сеизмички рој открива дубоку напетост под нашим ногама

20.02.2026
Током јучерашњег дана и ноћас подручје западне Херцеговине погодило је неколико слабијих потреса, а према доступним информацијама нема података о материјалној штети нити повријеђеним особама, иако су бројни грађани осјетили подрхтавање тла.
Први потрес забиљежен је јуче у 16:21 сати, магнитуде 3,3 према Рихтеру, с епицентром шест километара западно од Груде, на дубини од око седам километара. Други потрес услиједио је истога дана у 18:19 сати, магнитуде 3,2, с епицентром 13 километара југоисточно од Томиславград, на дубини од приближно десет километара. Током ноћи, у 02:51 сати, забиљежен је и трећи земљотрес јачине 2,7 према Рихтеру, десет километара југозападно од Широки Бријег, такође на дубини од око десет километара.
Према наводима странице Херцеговина Метео, током ноћи наставили су се потреси магнитуде око 3 по Рихтеру у околини Груда и Широког Бријега, што је додатно узнемирило дио становништва.
Стручњаци истичу како се већ сада може уочити да је ријеч о сеизмичком роју, односно низу потреса сличних магнитуда без израженог главног, најјачег удара. У таквим ситуацијама већа количина сеизмичке енергије ослобађа се кроз дужи низ умјерених потреса, умјесто кроз један снажан удар. Такав сценариј, истичу сеизмолози, повољнија је варијанта када је ријеч о акумулираној сеизмичкој напетости.
Ова серија потреса нема изравну повезницу с потресом на Ливањском расједу, али претпоставља се да га је управо он могао потакнути. Ипак, тренутне процјене упућују на мању вјеројатност да је ријеч о уводу у снажнији потрес од досад забиљежених.
Херцеговина се, подсјећају стручњаци, налази на изразито трусном подручју, једном од сеизмички најактивнијих у Европи. Регија је у прошлости биљежила снажне потресе, због чега овакве појаве, иако узнемирујуће, не представљају изненађење. Управо зато важно је развијати свијест о сеизмичкој активности и живјети у складу с чињеницом да су потреси саставни дио природних процеса на овом подручју.
(Врисак)
