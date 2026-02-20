Logo
Зашто тло у Херцеговини не мирује? Сеизмички рој открива дубоку напетост под нашим ногама

20.02.2026

16:33

Земљотрес Ливно
Фото: EMSC

Током јучерашњег дана и ноћас подручје западне Херцеговине погодило је неколико слабијих потреса, а према доступним информацијама нема података о материјалној штети нити повријеђеним особама, иако су бројни грађани осјетили подрхтавање тла.

Први потрес забиљежен је јуче у 16:21 сати, магнитуде 3,3 према Рихтеру, с епицентром шест километара западно од Груде, на дубини од око седам километара. Други потрес услиједио је истога дана у 18:19 сати, магнитуде 3,2, с епицентром 13 километара југоисточно од Томиславград, на дубини од приближно десет километара. Током ноћи, у 02:51 сати, забиљежен је и трећи земљотрес јачине 2,7 према Рихтеру, десет километара југозападно од Широки Бријег, такође на дубини од око десет километара.

Према наводима странице Херцеговина Метео, током ноћи наставили су се потреси магнитуде око 3 по Рихтеру у околини Груда и Широког Бријега, што је додатно узнемирило дио становништва.

Херцеговина се, подсјећају стручњаци, налази на изразито трусном подручју, једном од сеизмички најактивнијих у Европи. Регија је у прошлости биљежила снажне потресе, због чега овакве појаве, иако узнемирујуће, не представљају изненађење. Управо зато важно је развијати свијест о сеизмичкој активности и живјети у складу с чињеницом да су потреси саставни дио природних процеса на овом подручју.

(Врисак)

Таг :

Земљотрес

