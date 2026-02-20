Logo
Сахрањен Борислав Паравац

Извор:

СРНА

20.02.2026

15:40

Сахрањен Борислав Паравац
Фото: SRNA

Борислав Паравац, некадашњи српски члан Председништва БиХ и сенатор Републике Српске, данас је уз плотун почасног вода МУП-а Републике Српске сахрањен на локалном гробљу у добојском насељу Костајница.

Свештеник Чедо Готовац истакао је у опроштајном говору да је Паравац иза себе оставио много добра и указао на његов велики допринос у изградњи храма Светог Прокопија у Костајаници, за шта је одликован Орденом Светог Саве.

Пред овим храмом данас су опијело служили свештеници са подручја Епархије зворничко-тузланске.

Сахрани су, осим чланова породице Паравац, присуствовали предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар пољопривреде шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.

Присуствовали су и градоначелник Добоја Борис Јеринић, предсједник Окружног привредног суда у том граду Мато Кулаш, представници политичких странака, те грађани.

Претходно је данас у Добоју одржана комеморација на којој су се званичници Републике Српске опростили од Паравца.

Борислав Паравац рођен је 1943. године у Костајници код Добоја, а преминуо је у уторак, 17. фебруара, након дуже и тешке болести.

Паравац је био посланик у Народној скупштини Републике Српске и делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, а затим и српски члан Предсједништва БиХ. Био је и члан Сената Републике Српске.

У најтежим временима деведесетих година прошлог вијека био је предсједник Кризног штаба, преузимајући изузетно тешку и одговорну дужност коју је достојанствено носио до краја.

Након првих вишестраначких избора у БиХ, Паравац је као функционер СДС-а цијелу деценију обављао дужност предсједника Извршног одбора Општинске управе Добој.

Борислав Паравац

