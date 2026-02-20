Сахрањен Борислав Паравац

Извор:
20.02.2026
Борислав Паравац, некадашњи српски члан Председништва БиХ и сенатор Републике Српске, данас је уз плотун почасног вода МУП-а Републике Српске сахрањен на локалном гробљу у добојском насељу Костајница.
Свештеник Чедо Готовац истакао је у опроштајном говору да је Паравац иза себе оставио много добра и указао на његов велики допринос у изградњи храма Светог Прокопија у Костајаници, за шта је одликован Орденом Светог Саве.
Пред овим храмом данас су опијело служили свештеници са подручја Епархије зворничко-тузланске.
Сахрани су, осим чланова породице Паравац, присуствовали предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар пољопривреде шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.
Присуствовали су и градоначелник Добоја Борис Јеринић, предсједник Окружног привредног суда у том граду Мато Кулаш, представници политичких странака, те грађани.
Претходно је данас у Добоју одржана комеморација на којој су се званичници Републике Српске опростили од Паравца.
Борислав Паравац рођен је 1943. године у Костајници код Добоја, а преминуо је у уторак, 17. фебруара, након дуже и тешке болести.
Паравац је био посланик у Народној скупштини Републике Српске и делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, а затим и српски члан Предсједништва БиХ. Био је и члан Сената Републике Српске.
У најтежим временима деведесетих година прошлог вијека био је предсједник Кризног штаба, преузимајући изузетно тешку и одговорну дужност коју је достојанствено носио до краја.
Након првих вишестраначких избора у БиХ, Паравац је као функционер СДС-а цијелу деценију обављао дужност предсједника Извршног одбора Општинске управе Добој.
