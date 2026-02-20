Појачан саобраћај на неколико граничних прелаза

Извор:
АТВ
20.02.2026
14:19

На граничном прелазу Градишка појачана је фреквенција возила на излазу, док је на прелазима Градина, Велика Кладуша и Костајница густ саобраћај на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
У Републици Српској у већини крајева коловози су мокри због слабе кише, а из АМС-а упозоравају на повремено јаке ударе вјетра, као и одроне камења.
Током дана очекују се интензивније падавине, те се савјетује опрезна вожња.
