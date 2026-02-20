Logo
Појачан саобраћај на неколико граничних прелаза

АТВ

АТВ

20.02.2026

14:19

Гранични прелаз Градишка
Фото: АМС РС

На граничном прелазу Градишка појачана је фреквенција возила на излазу, док је на прелазима Градина, Велика Кладуша и Костајница густ саобраћај на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Банковна картица

Хроника

Наговорио жену да му пошаље слику картице па јој скинуо велике паре

У Републици Српској у већини крајева коловози су мокри због слабе кише, а из АМС-а упозоравају на повремено јаке ударе вјетра, као и одроне камења.

Током дана очекују се интензивније падавине, те се савјетује опрезна вожња.

АМС РС

Гранични прелаз

