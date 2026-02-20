Logo
Ова три гријеха су веома опасна: Већина хришћана их игнорише

Информер

20.02.2026

14:07

Гордост, завист и бијес нису само теолошки грехови, већ свакодневне замке које нарушавају унутрашњи мир, односе с другима и однос са Богом.

У хришћанском учењу постоје дела и ставови који озбиљно удаљавају човјека од Бога и унутрашњег мира.

Међу њима се посебно истичу гордост, завист и бес, јер ове особине нису само теолошки гријехови, већ и свакодневне замке које разарају односе с другима, трују душу и ометају духовни раст.

Гордост чини да човјек ставља себе изнад других и изнад Божије воље, што води раскиду односа и духовној празнини.

Слађана Мишић

Бања Лука

Мишићева открила колику ће плату имати након повећања

Завист разара срећу и захвалност, стално упоређујући свој живот с туђим, док бијес и мржња ометају опроштај и стварају унутрашњи немир.

Хришћанин који препознаје ове замке и свјесно их избјегава гради здрав однос са собом, другима и Богом, преноси Информер.

СПЦ

православље

