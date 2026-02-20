Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Извор:
Мирко Пајчин познатији као Баја Мали Книнџа годинама ужива у складном браку са супругом Дијаном коју немамо често прилике да видимо у јавности.
Након краха првог брака, пјевач је пронашао мирну луку са Дијаном са којом има два сина, док из претходне заједнице има још четворо насљедника.
Баја Мали Книнџа је други пут стао на луди камен прије седам година, када је изговорио судбоносно "Да" на романтичном вјенчању на Санторинију.
Исте године на свијет је дошао син Гаврило, а 2018. и други насљедник Данило.
Иако се Дијана не експонира у јавности, пјевач не крије љубав према супрузи, па тако често на друштвеним мрежама подијели заједничке фотографије, али и напише неки емотивни цитат, или чак цијелу пјесму, а не крије колика му је жена подршка када је у питању његова каријера.
Баја је недавно говорио љубави са Дијаном.
"Она је моја најискренија љубав досад. Она ме је смирила и промијенила. Камо среће да сам је раније срео. Заједно смо 10 година, упознао сам је испред мјењачнице и одмах пољубио. Вјенчали смо се прије неколико година на Санторинију и имамо два сина", рекао је Баја.
Он се тада дотакао и родитељства и посвећености дјеци.
"Сваки моменат с мојом дјецом ми је најбитнији. Нисам био уз њих јер сам често путовао због наступа, али сваки свој слободан дан гледам да им посветим. По три мјесеца сам умио да проведем на другом континенту. Дјеца су ми музички надарена, али не знам имају ли такве амбиције. Не стиже се лако до успјеха у овом послу", казао је Баја својевремено за медије.
