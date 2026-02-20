Logo
Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

Курир

Курир

20.02.2026

09:42

Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

Након бурног развода од Хариса Џиновића, модна креаторка Мелина Џиновић и даље је у жижи интересовања.

Иако се посљедњих мјесеци спекулисало да је спремна да поново стане на луди камен, према најновијим информацијама из њеног блиског окружења, од свадбе нема ништа.

Стабилност и луксуз

Мелина је, како тврде упућени, успјела да свој емотивни живот након развода вешто сакрије од очију јавности. За разлику од периода кад је била у браку с Харисом, кад су њих двоје често заједно појављивали на догађајима и црвеним теписима, сад пажљиво бира кад и гдје ће се појавити и још пажљивије с ким.

Веса Лума

Србија

Ово је пјевачица чији син је снимљен како шири мржњу против Србије

Њен нови партнер, успјешни и озбиљни бизнисмен, није дио јавне сцене и управо је то, кажу извори, један од разлога зашто се о њему зна врло мало.

"Од свадбе нема ништа. Никаквог вјенчања нити великог славља неће бити. Тачно је да Мелина има озбиљног партнера и да јој је с њим лијепо. Он јој пружа стабилност, сигурност и луксуз на који је навикла. Захваљујући њему, живи без брига, путује и ужива, али то не значи да планира брак", наводи извор "Курира".

Спекулације о наводној свадби, према истим тврдњама, потекле су управо из круга њених пријатељица. Ипак, прича има и другу димензију. Како се наводи, однос између Мелине и Хариса након развода није остао пријатељски.

Јавна изношења детаља из њиховог приватног живота, која су долазила са пјевачеве стране, наводно су је додатно погодила. Детаље прича неименовани извор "Курира" из њеног окружења.

dinosaur sc yt

Наука и технологија

Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

"Јасно је да нису остали у добрим односима. Мелини је засметало што су неке ствари изнијете у јавност. На неки начин је жељела да покаже да је наставила даље и да је срећна. Прича о удаји можда је била начин да пошаље поруку пјевачу, да се он изнервира", каже саговорница која тврди да је добро упућена у дешавања.

Воли да провоцира

У међувремену, креаторка се у потпуности посветила послу. Луксузна путовања, вечере у ексклузивним ресторанима и дискретна појављивања на приватним догађајима само су додатно подгријала приче да ужива у вези са имућним партнером.

Ипак, они који је добро познају тврде да Мелина није жена која олако доноси одлуке кад је брак у питању. Послије дугогодишње заједнице и турбулентног развода, наводно је опрезнија него икад.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Злостављала дјечаке у школи: Ево колико је робије добила

"Она сад жели мир. Не жели медијску помпу, нити спектакуларна вјенчања под рефлекторима. Ако икад одлучи да се поново уда, то ће бити тихо и далеко од очију јавности", тврди извор.

Добро темпирана прича

Засад остаје да се нагађа да ли је прича о свадби била само добро темпирана, што је највјероватније, или можда ипак спонтано настала спекулација.

Једно је сигурно - Мелина свој приватни живот држи под кључем, а јавност ће, по свему судећи, на конкретне одговоре морати да сачека.

У више наврата "Курир" је покушао да ступи у контакт с Мелином, али она није одговарала на њихове позиве.

