Син Снежане Ђуришић напушта земљу?

Извор:

Курир

20.02.2026

09:06

Марко Гвозденовић, син Снежане Ђуришић, још увијек је у болници на лијечењу због тешких тјелесних повреда које је задобио прије неколико дана. Чим се опорави, напустиће Србију и отићи ће у иностранство.

Насљедник пјевачице је пресељење планирао још крајем године и требало је да све буде реализовано ових дана, али се због насиља које је доживио то се још увијек неће десити.

"Мени је Марко око Нове године рекао да ће у фебруару да оде негдје преко да живи и ради, желио је да сакупи неки већи новац, а овдје то није могао да заради. Да ли је он био дужан некоме, или је можда желио да заради паре да би у нешто инвестирао, то не знам. Није ми рекао, а ја га нисам питао. Углавном, сигуран сам да ће он отићи чим изађе из болнице и опорави се јер овдје нема шта да тражи", наводи извор Курира.

Гвозденовић је с нападачима у сукоб дошао због дуга од 500 евра. Осумњиченима З. И. (53) и Л. С. (26) одређен је притвор због пребијања сина пјевачице Снежане Ђуришић.

Љекарским прегледом је утврђено да Марко Гвозденовић има поломљена ребра и бројне подливе.

Снежана Ђуришић овим поводом огласиће се данас на конференцији за медије.

