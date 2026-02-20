Хтјела да врати бивше црном магијом, гатаре је на крају уцјењивале

Извор:
АТВ
20.02.2026
08:56
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, поступајући по налогу Основног јавног тужилаштва, зауставили су трочлану групу из Зајечара која се сумњичи да је извршила кривично дјело уцјене у саизвршилаштву.
Осумњичене Т. М. (46), Л. М. (21) и Н. Ј. (27) искористиле су емотивну рањивост једне дјевојке како би изнудиле новац, пријетећи јој објављивањем приватних података.
Како се сумња, жртва ове преваре, двадесетосмогодишња дјевојка из Ниша, ступила је у контакт са осумњиченима преко странице на којој су се оне представљале као видовњаци.
Очајна у жељи да обнови везу са бившим дечком, Нишлијка им је послала своје и његове фотографије, као и приватне поруке у којима је детаљно описивала своје проблеме.
Како се сумња, дјевојка је претходно уплатила око 55.000 динара односно 500 евра.
Међутим, проблеми су почели када је одбила да настави са уплатама.
Када су схватиле да жртва више не жели да плаћа, услиједиле су пријетње.
Сумња се да су осумњичене уцјењивале оштећену да ће све њене фотографије, поруке и интимне детаље из преписке јавно објавити уколико им не исплати још новца.
Ефикасним оперативним радом, нишка полиција је брзо идентификовала особе које стоје иза овог профила и против њих ће бити поднијете кривичне пријаве у редовном поступку – наводи се у саопштењу, преноси "Блиц".
