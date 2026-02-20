Logo
Large banner

Хтјела да врати бивше црном магијом, гатаре је на крају уцјењивале

Извор:

АТВ

20.02.2026

08:56

Коментари:

0
Хтјела да врати бивше црном магијом, гатаре је на крају уцјењивале

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, поступајући по налогу Основног јавног тужилаштва, зауставили су трочлану групу из Зајечара која се сумњичи да је извршила кривично дјело уцјене у саизвршилаштву.

Осумњичене Т. М. (46), Л. М. (21) и Н. Ј. (27) искористиле су емотивну рањивост једне дјевојке како би изнудиле новац, пријетећи јој објављивањем приватних података.

Policija Srbija

Хроника

Мистерија код језера: Ушли у викендицу и нестали без трага, мјештани у страху

Како се сумња, жртва ове преваре, двадесетосмогодишња дјевојка из Ниша, ступила је у контакт са осумњиченима преко странице на којој су се оне представљале као видовњаци.

Очајна у жељи да обнови везу са бившим дечком, Нишлијка им је послала своје и његове фотографије, као и приватне поруке у којима је детаљно описивала своје проблеме.

Како се сумња, дјевојка је претходно уплатила око 55.000 динара односно 500 евра.

Међутим, проблеми су почели када је одбила да настави са уплатама.

Када су схватиле да жртва више не жели да плаћа, услиједиле су пријетње.

Сумња се да су осумњичене уцјењивале оштећену да ће све њене фотографије, поруке и интимне детаље из преписке јавно објавити уколико им не исплати још новца.

милица дабовић сц тт

Кошарка

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

Ефикасним оперативним радом, нишка полиција је брзо идентификовала особе које стоје иза овог профила и против њих ће бити поднијете кривичне пријаве у редовном поступку – наводи се у саопштењу, преноси "Блиц".

Подијели:

Тагови :

crna magija

уцјена

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

Србија

Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

14 ч

0
Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор

Србија

Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор

17 ч

0
Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос

Србија

Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос

22 ч

0
Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

Србија

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

12

32

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

12

32

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner