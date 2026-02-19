Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

Како Телеграф сазнаје, извршење је било заказано за 8 часова, али су извршитељи испред ауто-сервиса Желимира Црнобрње стигли већ у 6.30 сати! Ријешен да одбрани плац, који је купио још 11 година и за то исплатио 105.000 евра, Црнобрња је узео канту бензина и запријетио да ће се запалити.

Црнобрња је још раније за медије објаснио да је на најпоштенији начин купио плац, исплатио новац, али када је требао да изврши упис, стављена је хипотека на његов плац. Од тада траје његова агонија.

Пошто су се извршитељи појавили, ситуација испред ауто-сервиса Жељка Црнобрње на Ибарској достигла је тачку усијања око 7 часова!

- Желимир је преговарао и молио да се сачека одлука Апелационог суда. Извршитељи нису хтели с њим да разговају, а иначе на јутрошњу асистеницју је стигло чак 50 полицајаца. Они су опколили све, а Жељко је послије убеђивања узео канистер полио се бензином и рекао да ће запалити себе и 13.000 гума - открива очевидац за Телеграф.

"Све сам исплатио, не дам своје!" - одјекивало је Ибарском магистралом.

Подсјећамо на суштину спора: Црнобрња тврди да посједује сву документацију да је плац купљен и исплаћен прије 15 година, али извршни поступак који се води против претходних власника или кроз спорне судске одлуке сада пријети да му одузме кров над главом и радно мјесто које храни 5 породица.