Скандал у СПЦ! Разријешен митрополит жички Јустин!

Извор:

Курир

18.02.2026

17:15

Коментари:

0
Фото: SPC

Свети Архијерејски Синод СПЦ је данас донео одлуку да Митрополита жицког Јустина разријеши дужности управљања повјереном му Епархијом жичком до редовног засједања Светог Архијерејског Сабора 2026. године

Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве разрешио је дужности Митроплита жичког Јустина.

"Свети Архијерејски Синод СПЦ је на својој сједници 18. фебруара донио одлуку којом је Његово Високопреосвештенство Архиепископа и Митрополита жичког Г. Јустина разријешио дужности управљања повјереном му Епархијом жичком до редовног засједања Светог Архијерејског Сабора 2026. године, и покренуо поступак за утврђивање његове канонске одговорности - наводи се у саопштењу Светог Архијерејског Синода СПЦ.

Митрополит Јустин
Митрополит Јустин

Истовремено, како додају, Свети Архијерејски Синод је за администратора Епархије жичке, до предстојећег засједања Светог Архијерејског Сабора, именовао Његово високопреосвештенство Архиепископа и Митрополита нишког Г. Арсенија:

"У току редовног поступка прегледа материјално-финансијског пословања епархија Српске Православне Цркве, вршеног на основу одлуке Патријаршијског управног одбора, од 24. октобра 2023. године, Комисија Патријаршијског управног одбора, а потом и Комисија Светог Архијерејског Синода, прикупиле су материјалне доказе, на основу којих је утврђено да је Његово Високопреосвештенство Архиепископ и Митрополит жички Г. Јустин починио бројне канонске и друге црквене преступе у управљању повереном му Епархијом жичком."

У претходном периоду је, како даље наводе, утврђено да је "Његово Високопреосвештенство Митрополит жички Јустин неовлашћено основао три привредна друштва ("Трифора доо", "ЈЕЖ доо" и "Винарија манастира Студенице доо"):

Продаја црквених непокретности

"Прикривао је њихово пословање, уписао се као стварни власник три привредна друштва, затим, извршио неовлашћену продају 34 црквене непокретности (станова, пословних простора и сл.) у Краљеву и Чачку, неовлашћено и противно важећим црквеним прописима закључивао са правним и физичким лицима штетне уговоре вишемилионске вриједности, неовлашћено вршио позајмице у вишемилионским износима разним привредним друштвима у Србији, извршио финансијске злоупотребе небивале у Српској Православној Цркви, које за собом повлаче и кривичну одговорност пред државним органима" наводи се у саопштењу Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве.

"Свети Архијерејски Синод са жаљењем констатује да је Митрополит жички Јустин у протеклом периоду, са циљем да избјегне црквену и канонску одговорност, са својим сарадницима упорно обмањивао јавност да је "политички прогоњен" због актуелне друштвене и политичке ситуације у Србији, што одлучно демантујемо. У овом, као и у другим сличним случајевима утврђивања канонске одговорности архијереја Српске Православне Цркве, искључиво се ради о унутрашњим канонским и црквеним питањима за које су надлежни једино Свети Архијерејски Синод и Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве", закључује се у саопштењу.

Ко је митрополит Јустин?

Архиепископ и Митрополит жички Јустин (Стефановић) рођен је 26. маја 1955. године у Чачку, као Мирослав Станиславов Стефановић. Основне студије економије и теологије завршио је у Београду, а постдипломске у Атини. Замонашен је 1983. године у манастиру Црна Река, гдје је касније постао и игуман.

Епископ постаје 1992. године, када бива хиротонисан за викарног Епископа хвостанског и постављен за администратора Тимочке епархије. За Епископа жичког изабран је 2014. године, а од 28. маја 2024. носи титулу Архиепископ и Митрополит жички.

Докторирао је 2017. године у Фочи, а активан је и као умјетник дубореза и дрворезбарства, излажући своја дјела широм Србије. Добитник је више признања, укључујући звање почасног грађанина Зајечара. Познат је и као преводилац са грчког и учесник бројних научних и богословских скупова.

(Курир)

