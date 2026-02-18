Преминуо младић који је имао тешке повреде главе: Ево шта је полиција пронашла у његовом стану

Извор:
С.Т. (34) преминуо је рано јутрос у Ургентном центру у Београду након што је транспортован из београдског насеља Раковица са тешким повредама главе.
Упркос напорима љекара, младић је подлегао повредама убрзо након пријема.
Према незваничним информацијама, полиција је одмах по пријави изашла на терен и извршила увиђај у стану у којем је С.Т. пронађен. Том приликом, инспектори су пронашли ватрено оружје - пиштољ, који је одмах послат на вјештачење.
Полиција тренутно испитује све околности овог догађаја како би се утврдило да ли је ријеч о самоубиству, несрећном случају при руковању оружјем или је у питању насилна смрт узрокована фактором трећег лица.
"Тијело је пренијето на Институт за судску медицину ради обдукције, а биће урађена и анализа "парафинске рукавице" како би се утврдило да ли на рукама преминулог има трагова барутних честица", наводи извор близак истрази.
Преминули С.Т. има досије и раније је осуђиван.
