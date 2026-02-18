Стиже и четврто свјетло на семафор: Ево шта значи

Извор:
Блиц
18.02.2026
14:07
Коментари:0
Широм свијета почела су тестирања нове врсте семафора који би, поред црвене, жуте и зелене боје, могли да добију и четврто - бијело свјетло.
Разлог за ову промјену је све веће присуство аутономних (самовозећих) возила у саобраћају.
Хроника
Пали серијски лопови: Упадали у викендице и односили све
Иако се класични систем користи скоро читав вијек, стручњаци сматрају да би нова сигнализација могла да побољша проток возила и олакша прелазак на паметне саобраћајне системе будућности.
Ново бијело свјетло замишљено је као сигнал "прати ток саобраћаја". Оно би служило за комуникацију са аутономним возилима на раскрсницама и у густим колонама, омогућавајући им да се безбједно усклађују и крећу ефикасније.
Док би аутономна возила пратила инструкције бијелог свјетла, возачи класичних аутомобила наставили би да се ослањају на стандардна правила саобраћаја и постојећи систем семафора.
Пилот-пројекти тренутно се спроводе у америчкој савезној држави Сјеверна Каролина, углавном у контролисаним зонама са ограниченим саобраћајем пјешака, попут лука и индустријских подручја.
Занимљивости
Натпис на споменику насмијао регион
Према истраживањима, увођење овог система могло би да скрати вријеме путовања и смањи потрошњу горива, али је за ширу примјену потребно да велики проценат возила на путевима буде аутономан.
Стручњаци наглашавају да би за ефикасно функционисање система било потребно да између 30% и 40% возила буде аутономно, што значи да масовна примјена још није реална у скорије вријеме.
Занимљивости
Ова 3 знака бришу све лоше из прошлости - новац и љубав стижу у пакету
Ипак, концепт се посматра као припрема за будућност саобраћаја и паметних градова.
Дискусије о промјенама на семафорима постоје већ деценијама. Подсјећања ради, и жуто свјетло је некада било новитет, предложио га је полицајац Вилијам Потс како би се избјегла нагла промјена са зеленог на црвено.
Ауто-мото
6 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
28
16
18
16
10
16
05
16
03
Тренутно на програму