Стиже и четврто свјетло на семафор: Ево шта значи

Блиц

18.02.2026

14:07

Стиже и четврто свјетло на семафор: Ево шта значи

Широм свијета почела су тестирања нове врсте семафора који би, поред црвене, жуте и зелене боје, могли да добију и четврто - бијело свјетло.

Разлог за ову промјену је све веће присуство аутономних (самовозећих) возила у саобраћају.

Иако се класични систем користи скоро читав вијек, стручњаци сматрају да би нова сигнализација могла да побољша проток возила и олакша прелазак на паметне саобраћајне системе будућности.

Шта значи бијело свјетло?

Ново бијело свјетло замишљено је као сигнал "прати ток саобраћаја". Оно би служило за комуникацију са аутономним возилима на раскрсницама и у густим колонама, омогућавајући им да се безбједно усклађују и крећу ефикасније.

Док би аутономна возила пратила инструкције бијелог свјетла, возачи класичних аутомобила наставили би да се ослањају на стандардна правила саобраћаја и постојећи систем семафора.

Тренутно је у фази тестирања

Пилот-пројекти тренутно се спроводе у америчкој савезној држави Сјеверна Каролина, углавном у контролисаним зонама са ограниченим саобраћајем пјешака, попут лука и индустријских подручја.

Према истраживањима, увођење овог система могло би да скрати вријеме путовања и смањи потрошњу горива, али је за ширу примјену потребно да велики проценат возила на путевима буде аутономан.

Кад стиже промјена

Стручњаци наглашавају да би за ефикасно функционисање система било потребно да између 30% и 40% возила буде аутономно, што значи да масовна примјена још није реална у скорије вријеме.

Ипак, концепт се посматра као припрема за будућност саобраћаја и паметних градова.

Дискусије о промјенама на семафорима постоје већ деценијама. Подсјећања ради, и жуто свјетло је некада било новитет, предложио га је полицајац Вилијам Потс како би се избјегла нагла промјена са зеленог на црвено.

