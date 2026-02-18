Logo
Неко је за лијечење грађања БиХ донирао пола милиона КМ

18.02.2026

Неко је за лијечење грађања БиХ донирао пола милиона КМ
Фото: АТВ

Хуманитарно удружење Помози.ба током прошле године реализовало је укупно 143 апела за лијечење грађана Босне и Херцеговине, кроз које је прикупљено 11.724.042 КМ.

Из удружења појашњавају да сав прикупљени новац није утрошен одмах, јер се у великом броју случајева ради о дуготрајним терапијама и континуираном лијечењу.

“Важно је нагласити да цјелокупан износ није утрошен у току 2025, с обзиром на то да се, у највећем броју случајева, ради о пацијентима чије лијечење траје дужи временски период, те се средства сукцесивно исплаћују у складу с током терапија и медицинским потребама”, наглашавају за "Српскаинфо" у овом удружењу, подсјећајући да већина њихових корисника има здравствено осигурање.

Из Помози.ба истичу да је највећи ослонац њиховог рада солидарност грађана, који редовно одговарају на хуманитарне апеле и тиме, како наводе, изнова потврђују висок степен емпатије у друштву.

“Највећи број донација реализује се путем хуманитарних телефонских линија, гдје се донирају 2 КМ по позиву. Истовремено, грађани и компаније с већим финансијским могућностима уплаћују значајније износе путем наше wеб платформе или директно на банковне рачуне. Управо та комбинација малих и великих донација омогућава нам да успјешно реализујемо велики број апела”, кажу у овом удружењу.

Посебну пажњу јавности привукла је информација о једном анонимном донатору који је у више наврата помогао затварање финансијских конструкција за лијечење пацијената. Према подацима удружења, ријеч је о износу који се приближава пола милиона конвертибилних марака.

“Један донатор, који је у више наврата помогао затварање финансијских конструкција за лијечење наших корисника, до сада је укупно донирао 497.691,02 КМ”, наводе из Помози.ба.

Додају да у потпуности поштују жељу овог доброчинитеља да остане анониман.

“У потпуности поштујемо донатора и његову жељу да остане анониман, тако да не бисмо откривали остале детаље”, поручују из удружења.

