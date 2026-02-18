Сутра топлије, облачно и вјетровито

Извор:
18.02.2026
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топлије, облачно и вјетровито вријеме уз температуру до 12 степени Целзијусових.
Сутра ће бити претежно облачно, уз краће сунчане интервале, док се на југу очекује слаба киша, а почеће да дува јако до олујно југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послије подне и увече јаче наоблачење с кишном зоном, која ће се измјештати од југозапада ка свим предјелима и условити понегдје и јачу кишу.
Вјетар умјерен до јак са олујним ударима јужни и југозападни.
Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштено је да ће јутарња температура ваздуха бити од од минус два до пет, у Херцеговини и сјеверним подручјима земље до осам степени.
Највиша дневна температура ваздуха од шест до 12, на југу и сјеверу земље до 15 степени.
Данас је било мало до умјерено облачно и сунчано вријеме. По котлинама и уз ријечне токове било је магле и ниских облака.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно један, Калиновик, Соколац, Хан Пијесак, Гацко и Јајце четири, Кнежево, Мраковица и Сребреница пет, Мркоњић Град и Сарајево шест, Дринић, Нови Град, Рудо, Шипово, Ливно и Тузла седам, Вишеград и Добој осам, Бијељина и Фоча девет, Билећа, Рибник, Србац и Зеница 10, Бањалука, Приједор, Бихаћ 11, Дрвар 12, Требиње 13 и Мостар 14 степени.
