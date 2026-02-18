Испливали шок детаљи: Ножем посјекао ученицу, имао списак жртава

Извор:
Телеграф
18.02.2026
14:18
Коментари:0
Стравичан инцидент догодио се у Средњој здравственој школи у Мурској Соботи у Словенији раније ове године када је ученик (15) напао ученицу четвртог разреда ножем. Посјекао јој је лице и леђа у ходнику школе током часа. Полиција је убрзо након инцидента ухватила нападача и притворила га.
Како је објавила Соботаинфо, убрзо након напада, кружиле су информације да осумњичени има списак људи које је требало да нападне. Прошле недјеље, осумњиченом је продужен притвор на Јединици за форензичку психијатрију Одјељења за психијатрију Универзитетског медицинског центра Марибор до 9. марта 2026. године.
Редакција Соботаинфо добила је "незваничне, али поуздане и истовремено забрињавајуће детаље инцидента", преноси Зурнал24.
Извор који је разговарао са Соботаинфо наводи да је мађарски држављанин наводно организовао неку врсту онлајн изазова путем разних друштвених мрежа, у оквиру којег су учесници наводно напали неколико људи ножем и снимали се при томе. Према извору, осумњичени за напад у Средњој здравственој школи Мурска Собота такође је био умијешан у такав изазов. Наводно, чак постоји и снимак напада на ученика.
Свијет
Вратио се опасни предатор: Најновије откриће би могло да забрине туристе
Полицијска управа Мурска Собота није ни потврдила ни демантовала информацију.
Подсјећања ради, директорка школе Златка Лебар је након напада изјавила да је инцидент брзо примјећен и да су предузете хитне мјере у складу са безбједносним протоколима.
Ученици и особље су се закључали у учионицама у којима се одржавала настава и чекали даља упутства. Након што их је полиција обавијестила да је опасност прошла, ученици су напустили учионице, а настава је већ била завршена послије 11 часова, преноси Телеграф.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
28
16
18
16
10
16
05
Тренутно на програму