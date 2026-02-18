Logo
У Њемачкој погинуо камионџија из Добоја

Извор:

Црна-хроника.инфо

18.02.2026

13:20

У Њемачкој погинуо камионџија из Добоја
Фото: Lê Minh/Pexels

Возач камиона М.Ф. (44) из Добоја, погинуо је у саобраћајној несрећи код Лајпцига у Њемачкој.

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на њемачком ауто-путу А9 рано ујутру 16. фебруара. Према доступним информацијама, тешко теретно возило је из за сада непознатих разлога ударило у заштитну ограду, прешло све три саобраћајне траке и пробило другу ограду прије него што је слетело с коловоза и завршило у јарку поред пута.

Камион је превозио тешку грађевинску машину, која се приликом слијетања преврнула. Према наводима њемачких медија, возач је највјероватније остао прикљештен испод терета и нажалост је преминуо на мјесту несреће.

Околности које су довеле до ове трагедије биће предмет детаљне истраге надлежних њемачких органа.

Вест о погибији М.Ф. дубоко је потресла колеге и пријатеље широм региона. Био је запослен у једној фирми за превоз из Добоја, а међу колегама је важио за изузетно професионалног и поузданог возача.

Андрија Милошевић

Сцена

Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Од њега се емотивним порукама опраштају бројни пријатељи и колеге из транспортне бранше.

"Пробудили смо се уз вести о саобраћајној несрећи која се догодила надомак Лајпцига. Иза нас је дан у којем смо се надали позитивним информацијама. Очекивали смо његов глас… његово јављање. Сваки час смо тражили неки знак. Међутим, живот нам је сервирао најтеже и најболније тренутке", писало је у објави.

Колеге које су се опростиле од страдалог возача камиона истакле су да су изгубиле великог човјека и професионалца.

"Био је човјек о чијој каријери свједоче само добра дјела. Човек од кога се могло очекивати само најбоље. Нека ти путеви буду мирни, а небо широко, као што је твоје срце било", навели су они.

Ова трагедија још једном подсјећа на тежину и ризике које са собом носи посао професионалних возача, који хиљаде километара проводе на европским путевима, далеко од својих породица, пише Црна хроника.

Камионџија из БиХ

Poginuo vozač kamiona

Њемачка

