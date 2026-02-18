Logo
Суђење Закербергу због штетног утицаја друштвених мрежа

Генерални директор компаније "Мета платформс" и оснивач "Фејсбука" Марк Закерберг биће испитан пред поротом у суду у Лос Анђелесу у вези са утицајем "Инстаграма" на ментално здравље младих корисника.

Закерберг је раније свједочио о зависности младих од друштвених мрежа и опасностима по ментално здравље пред Конгресом САД, при чему је указивао на истраживања Националне академије наука која не показују да друштвене мреже мијењају ментално здравље дјеце.

Тужбу је покренула неименована жена из Калифорније, која тврди да су компаније профитирале привлачивши дјецу на своје платформе упркос свијести о штетности друштвених мрежа по њихово ментално здравље.

Аустралија и Шпанија забраниле су приступ друштвеним мрежама лицима млађим од 16 година, а у другим земљама се разматрају слична ограничења.

Mark Zakerberg

društvene mreže

